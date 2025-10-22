Jágr dál vzdoruje času. V 53 letech hraje, ale připouští blížící se konec

"Odehrál jsem dva zápasy a nevím, kolik jich (ještě) odehraji. Abych to popsal. Nevadí mi tréninky, já mám hokej pořád rád. Rád se zlepšuju a přicházím na věci, které mě mohou posunout dál. Už jenom to, že můžu být inspirací pro ostatní lidi v jakémkoliv oboru. Nejen ve sportu. Snažit se přijít na něco, co vám dá takovou tu výhodu uspět," řekl Jágr.
Zároveň si ale uvědomuje, že příprava, tréninky, regenerace i samotný zápas, ve kterém poté odehraje například deset minut, mu zabere hodně času. "A když se na to člověk dívá rozumně a spočítá si to, tak mu to moc dobře nevychází. Takže jdu den ode dne," uvedl slavný kladenský odchovanec.
Jágr odehrál v minulém týdnu utkání proti Vítkovicím a Hradci Králové. Do extraligy chtěl naskočit již dříve, jenže proti byly zdravotní problémy.
"Nejde o to, jak jsem se cítil. Měl jsem problémy se zády a nechal jsem si ostříknout nerv, abych byl schopný bez bolesti nějak trénovat. Pak jsem se ještě zranil. Teď jsem se vracel, trochu jsem zhubnul a nemám takovou sílu," popsal Jágr současnou situaci.
Teď se proto bude snažit vrátit do formy.
"Uvidím, kolik budu mít času a jestli se mi podaří dostat se do optimální formy tak, abych pomohl mužstvu. Jak už jsem řekl, beru to den ze dne a může se stát, že jeden den přijdu a řeknu: 'Konec'. Je to dost pravděpodobný," prohlásil Jágr.
Jágr byl řadu let majitelem Kladna a vedle vlastní hry se staral i o ekonomické zajištění klubu. V lednu ale prodal 80 procent klubu podnikateli Tomáši Drastilovi.
"Jestli ze mě spadl tlak? Dalo by se to tak říct, i když bych asi neřekl tlak. Pokud sledujete hokej a vidíte, kam se vyšplhaly platy hokejistů, a já jim to nezávidím, já jim to přeju, tak já už bych to nedal. Tomáš Drastil byla záchrana pro Kladno a já jsem rád, že se Tomáš objevil. Věřím, že on je do toho nadšený a chce mít s Kladnem úspěch. A věřím tomu, že pro to udělá všechno. A já budu jenom malou součástí toho," řekl Jágr.
Kladno v létě vyměnilo drtivou část kádru. Do týmu přišlo do dnešního dne téměř dvacet nových hráčů, což bylo podle Jágra náročné pro všechny. Trenéry i hráče.
"Vzalo nám to minimálně deset zápasů, než vše začalo jít správným směrem. A myslím si, že teď už to jde," řekl Jágr a doplnil, že je přesvědčený, že předešlý tým s ohledem na rozpočet podával velmi dobré výkony.
Olympijský šampion, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu si pro nadcházející sezonu nestanovil žádný cíl.
"Absolutně žádný. Jak už jsme se bavili, nemusím řešit rozpočty, schůzky se sponzory a nebo to, jestli ten a ten hráč na to má, nebo nemá. Můžu se soustředit jen na hokej, to je asi největší úleva. Na druhou stranu jsou to už tři roky, co umřel můj otec, a máme rodinné firmy, takže ono něco odešlo a něco zase přišlo," uvedl Jágr.
Přestože nejproduktivnější Evropan v historii NHL naznačil, že se blíží konec jeho hráčské kariéry, plány na dobu po hokeji nemá.
"Momentálně ne. Dokud to stoprocentně neskončí, tak není důvod vydávat se jiným směrem," řekl Jágr.