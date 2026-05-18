Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Já mám jít na led?" Češi se smiřovali s koncem, pak potupili Rusy unikátní parádou

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Příběh jednoho z nejslavnějších gólů historie českého hokeje je vskutku netypický. Padl v zápase, v němž byli Češi outsiderem. Zasadil se o něj nečekaný střelec, debutant na mistrovství světa, který byl zkraje turnaje mimo sestavu. A hlavně ho vstřelil zcela neopakovatelným způsobem.

Zbyněk Irgl slaví vítězný gól proti Rusku ve čtvrtfinále MS 2006 v Rize.
Zbyněk Irgl slaví vítězný gól proti Rusku ve čtvrtfinále MS 2006 v Rize.Foto: ČTK
Reklama

Řeč je o trefě Zbyňka Irgla ze čtvrtfinále MS 2006 proti Rusku. Dnes je to přesně 20 let od gólu, kterým ostravský rodák poslal českou reprezentaci za překvapivou medailí.

Češi vedení kritizovaným trenérem Aloisem Hadamczikem totiž neměli na šampionátu v Rize výběr, který by patřil mezi papírové favority.

Po bronzové turínské olympiádě v národním mužstvu mnoho hráčů předchozí úspěšné generace skončilo a přestože tým v průběhu turnaje v Lotyšsku zaujal, čtvrtfinále mělo být konečnou.

Rusové v té době prahli po titulu, na který čekali 13 let. K silnému evropskému jádru se přidaly vycházející hvězdy NHL - Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin. O favoritovi bylo jasno.

Reklama
Reklama

I tak Češi ještě těsně před koncem vedli a až pozdní ruská trefa z 59. minuty poslala zápas do prodloužení. V té chvíli se někteří smiřovali s vyřazením.

„Říkal jsem si, že to asi nevyjde. Věřil jsem celý zápas, ale v té chvíli jsem pochyboval,“ přiznal brankář Milan Hnilička později v dokumentu České televize Stříbro proti všem.

Související

„Když v ten moment vidíte tu sílu Rusů, říkáte si, že to bude peklo,“ přiblížil své myšlenky před prodloužením kouč Hadamczik.

Jenže rozhodující ruský úder pořád nepřicházel a Hadamczik přišel s překvapivým tahem.

Reklama
Reklama

Na led poslal Irgla - 25letého nováčka na mistrovství světa, který v prvních třech zápasech turnaje vůbec nehrál. Čtvrtfinále začínal ve čtvrté formaci, ke konci třetí třetiny už ale prostor nedostával.

„Byl z toho trošku vykulený, otočil se vpravo, vlevo. Normálně by vám hráč řekl, že je studený, on jenom zareagoval: Já? Tak mu povídám: Ano, půjdeš na led,“ popisoval trenér.

Už v prvním střídání Irgl vystihl rozehrávku Rusů, sklepl si puk ze vzduchu a jen o fous nedosáhl na nebezpečné zakončení.

„Neměl jsem co ztratit, mohl jsem jedině překvapit,“ vzpomínal útočník.

Reklama
Reklama

Když šel na led podruhé, rovnaly se čtyřky obou týmů - tehdy se ještě prodloužení nehrálo ve formátu tři na tři - na vhazování před ruskou brankou. A zrodila se klíčová akce.

Český kapitán David Výborný vyhrál buly proti Igoru Jemelejevovi před sebe a mezi nohama Andreje Kručinina přihrál puk Irglovi.

Související

„Před buly za mnou (Výborný) přijel a řekl mi, ať jedu na druhou tyčku. Že to bude hrát dopředu a pošle mi to do prázdné branky,“ prozradil zpětně Irgl.

Scénář vyšel dokonale, jenže Irgl zvolil místo okamžitého zakončení kličku do forhendu a brankář Maxim Sokolov prostor vykryl.

Reklama
Reklama

V nouzi český forvard vymyslel zpětnou zasekávačku do bekhendu a na dlouhou ruku zasunul puk do prázdné klece.

„Vykoupal Sokolova, jak se říká,“ smál se v přímém přenosu České televize expert Martin Hosták. Pro Rusa šlo mimochodem o poslední utkání reprezentační kariéry.

„Zbyňa se toho trošku zalekl,“ viděl z české brány Hnilička. „Kdyby hned střílel rovně, ten gólman by tam nebyl. Zaváhal a najednou tam Sokolov byl celý. Ale dopadlo to perfektně, ten gól nemohl být hezčí,“ přidal.

„Nejdřív jsem si říkal, že šance je v háji, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Naštěstí se mi to podařilo vrátit a pak už byla prázdná branka,“ poznamenal Irgl.

Reklama
Reklama

V semifinále potom Češi porazili Finy 3:1 a po finálové porážce 0:4 od Švédů převzali stříbrné medaile. Dosud jde stále o jediné stříbro českého hokeje v dospělé kategorii.

Irgl o rok později odešel právě do Ruska a v tamní soutěži strávil sedm sezon. Na mistrovství světa si zahrál ještě čtyřikrát.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Barbara Hanniganová, zpěvačka a dirigentka z Kanady, je letošní rezidenční umělkyní Pražského jara. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty včetně Berlínských filharmoniků. Je také hlavní hostující dirigentkou Göteborského symfonického orchestru.
Barbara Hanniganová, zpěvačka a dirigentka z Kanady, je letošní rezidenční umělkyní Pražského jara. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty včetně Berlínských filharmoniků. Je také hlavní hostující dirigentkou Göteborského symfonického orchestru.
Barbara Hanniganová, zpěvačka a dirigentka z Kanady, je letošní rezidenční umělkyní Pražského jara. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty včetně Berlínských filharmoniků. Je také hlavní hostující dirigentkou Göteborského symfonického orchestru.

„Nepřivážím intelektuální cvičení, ale ryzí emoce,“ říká sopranistka Hanniganová

Pražské jaro usilovalo o rezidenci Barbary Hanniganové několik let – letos se to konečně podařilo. Kanadská sopranistka a dirigentka totiž patří k nejvšestrannějším, ale i nejvytíženějším umělcům v oblasti klasické hudby. Mezinárodní renomé si získala nejen svou technickou brilanci a mimořádným hlasovým rozsahem, ale i odvážnou dramaturgií a jedinečným propojením zpěvu s dirigováním.

Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku
Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku
Čínská hlídková loď poblíž sporného souostroví Senkaku

„Příšerná chyba, soudruzi?“ Ukrajinci se smějí Rusům, kteří trefili čínskou loď

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na Facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“, co se doposud nestalo. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama