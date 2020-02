Na ledě byl rabiát, ránu od něj schytal i sudí. Jihlavská legenda Válek slaví šedesát

Michal Muzikant

V posledních dvou letech zažívá bývalý hokejový reprezentant Oldřich Válek samé šťastné chvíle. Loni byl uveden do Síně slávy českého hokeje, letos byl vlajkonošem Kraje Vysočina na Zimní olympiádě dětí a mládeže a 8. března oslaví šedesáté narozeniny. K tomuto jubileu chystá jeho milovaná Dukla Jihlava velkolepou oslavu a účast přislíbily hvězdy jako Petr Čech, Dominik Hašek či Lukáš Krpálek.

Na ledě by se měli představit i jeho synové Oldřich s Patrikem a mezi dalšími oslovenými, kteří by měli přijet oslavit narozeniny čtyřnásobného vítěze, jsou zvučná jména jako Viktor Ujčík, Robert Záruba, Martin Dejdar nebo Ondřej Vetchý.

Vítězná éra

Mezi ročníky 1981/1982 a 1984/1985 nenašla Dukla Jihlava ani jednoho přemožitele a oslavila čtyři tituly. "Bylo to skvělé období. Byli jsme výborná parta a doplňovali jsme se. I když jsem občas měl nějaké výstřelky, tak je trenéři tolerovali. Cítil jsem totiž, že jsem i přesto pro tým platný," vzpomíná Oldřich Válek.

Teď sleduje hokej už pouze z pohodlí domova. Po operaci kyčle a kolena je v invalidním důchodu a mrzí ho, že Jihlava není v extralize: "Jako duklák si myslím, že do nejvyšší soutěže patří, ale tuto sezonu to není dobré. Postup je otázka peněz. Je potřeba nakoupit hráče, kteří budou tým táhnout."

V minulosti kromě Dukly prošel také finskou ligou, kde oblékal dres Lahti. "Na tyhle dvě povedené sezony se nedá zapomenout," pokračuje. A je pravda, že nedá. V prvním ročníku totiž vyfasoval stopku na šestnáct zápasů, protože zmlátil rozhodčí. Rok na to se postrkoval s protihráčem, vjel mezi ně sudí a bombu dostal i on.

Po tomhle incidentu inkasoval zákaz činnosti na půl roku, a tak se uklidil do norského Stjernenu a později francouzského Chamonix. Platil za tvrdého útočníka s dobrou střelou a to viděli i v reprezentaci. S ní získal na mistrovstvích světa postupně všechny medaile. Chyběla mu pouze účast na olympiádě. "Jednou jsem onemocněl, podruhé jsem neměl takovou formu," lituje.

Ať mladí nikam nespěchají

I NHL pro něj zůstala nepoznanou. Přitom byl draftovaný týmem Minnesota North Stars, ale o jeho služby další zájem neprojevila. Přestože se mu emigrace příčila, tak si s odstupem času myslí, že měl utéct za oceán. Následně projevil zájem Québec, ale Minnesota jej nechtěla uvolnit.

Přesto zámořskou soutěž pečlivě sleduje. Je totiž fandou Chicaga Blackhawks: "Už odmalička jsem byl takový indián. Kane je jeden z nejlepších hráčů a jsem rád, že se daří i Dominikovi Kubalíkovi, který je výborný střelec. Dukla i Chicago jsou srdcovka."

A i když on svoji šanci prováhal, tak mladým radí, aby nikam nespěchali a předvedli se nejprve doma. "Pokud jsou talentovaní a nechají je hrát, tak by jednu nebo dvě sezony měli odehrát tady a v jednadvaceti to zúročí v NHL. V sedmnácti odcházet je brzo, protože hrají na farmách a dostane se tam jeden z padesáti," zdůvodňuje svůj názor.

Zároveň ale vidí pro český hokej velkou nepříjemnost. Na mladé hokejisty a rodiče podle něj čeká plno nástrah: "Hokej je nesmírně náročný časově a peněžně. Hrají jej hlavně děti movitých a ne všichni rodiče na to mají, protože čím je hokejista starší, tím to stojí víc a právě v tomto vidím největší úmrtnost talentů, kterých v Česku mnoho nemáme a potřebujeme je."