V Rusku je bezpráví, pro sbornou mám moc radikální názory, líčí bývalá hvězda

Kariéru hokejového brankáře ukončil před čtyřmi roky, ale stále je o něm slyšet. Naposledy Ilja Bryzgalov zaujal rozhovorem, v němž otevřeně přemítal o svobodě v rodném Rusku.

Když komentátor Don Cherry nedávno dostal kontroverzní vyhazov z populárního přestávkového programu Coach's Corner, někteří novináři navrhli, aby kanadskou legendu nahradil 39letý Bryzgalov.

Rus žijící ve Spojených státech je mezi fanoušky nesmírně populární. Kdysi vyhrál Stanley Cup coby dvojka Anaheimu, později byl ve Phoenixu jedním z nejlepších gólmanů NHL. Zároveň si budoval pověst zábavného podivína, jehož fascinuje vesmír a tíží strach z medvědů.

Po konci kariéry si několikrát vyzkoušel roli reportéra serveru The Players' Tribune. S mikrofonem vyrazil na All-Star přestávku či ligové finále.

Naposledy nicméně zaujal jako respondent v rozhovoru pro championat.com, kde mimo jiné reagoval na krajana Michaila Sergačjova. Mladý obránce Tampy si zkraje listopadu posteskl, že mu za mořem chybí "ruská svoboda".

"Ruská mentalita není o porušování pravidel, ale o tom, že podle nich nežijete. Je o pohybování se na hraně. Máme u nás hodně svobody, můžete dělat cokoliv," řekl Sergačjov.

"Nevím, co myslí slovem svoboda," reagoval Bryzgalov. "Co je to vůbec svoboda? Svoboda projevu? Svoboda jednání? Takhle bychom mohli pokračovat. Osobně tady (v USA, pozn. red.) necítím žádná omezení."

"Nebo svoboda znamená letět po dálnici rychlostí 150 mil za hodinu a ohrožovat sebe i druhé? Není to spíš šílenství?" ptal se. "Promiňte, takovou svobodu nepotřebuju. Já chci, aby člověka, který jede takhle rychle, policie chytila a naložila s ním podle zákonů. Porušil přece pravidla ustanovená lidmi a je hrozbou, i když třeba jenom řídí auto. U nás ale dá úplatek a jede dál. To není svoboda, ale anarchie a bezpráví."

Nakonec Bryzgalov nabídl svůj výklad svobody: "Pokud člověk s něčím nesouhlasí, může se ozvat nebo něco konkrétního udělat v mezích zákona. To je svoboda. Její vnímání v Rusku má ale podobu porušování pravidel. Lidé si často pletou svobodu s bezprávím."

Bryzgalov získal s ruskou reprezentací zlato z mistrovství světa a bronz z olympiády. Nečeká však, že od sborné dostane pracovní nabídku jako jeho podobně slavný kolega Nikolaj Chabibulin. Ten momentálně trénuje brankáře ruského béčka.

"Mě nepozvou," podotkl Bryzgalov. "Řekl bych, že mám moc radikální názory. V naší zemi v zásadě nemají rádi nezávislé lidi, protože je těžké je kontrolovat, manipulovat s nimi."

"Já rebeluju celý život. Mám zvýšený smysl pro spravedlnost. A pokud vidím nespravedlnost, ozvu se," dodal.

V rozhovoru se vyjádřil také ke stylu trénování v Rusku. Kanadského trenéra Craiga McTavishe před časem překvapilo, když po vyhazovu od šéfa Jaroslavle slyšel, že měl být na své svěřence tvrdší a že jim dost nenadával.

"Křičet, nadávat, být tvrdší… tyhle věci by se dělat neměly," řekl Bryzgalov. "Nemůžete hráče ponižovat. Jsou jiné metody, jak si prosadit svoje. Pokud někdo jednou nesplní, co po něm trenér chce, pak podruhé, potřetí, jednoduše ho vyndáte ze sestavy. Není potřeba někomu nadávat nebo ho ponižovat."

Přestože Bryzgalov momentálně nemá významnou manažerskou či trenérskou funkci, stále pobírá zajímavý plat.

Až do roku 2027 bude každou sezonu dostávat 1,6 milionu dolarů od Philadelphie, která brankáře vyplatila z devítileté smlouvy na bezmála 42 milionů.