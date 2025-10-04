Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

"Pro evropský hokej je to obrovský krok vpřed," komentoval novinku šéf federace Luc Tardif. "Naše členské národní svazy již řadu let žádaly o vytvoření rámce, který by reprezentačním přestávkám dal smysl a konzistenci. S Evropským pohárem národů konečně přinášíme produkt, který má potenciál rozvíjet hokej v celém regionu po soutěžní i komerční stránce."
Turnaj, který IIHF označila za průlomový, se bude konat během tradičních reprezentačních přestávek, tedy v listopadu, prosinci a únoru.
V aktuální sezoně se ho zúčastní 17 reprezentací rozdělených do skupin po třech až čtyřech týmech.
Půjde o tyto země: Německo, Slovensko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Francie, Slovinsko, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Litva, Estonsko, Španělsko a Rumunsko.
Všechny zápasy odvysílá IIHF na vlastním kanále.
Mezi účastníky chybí nejslabší evropské výběry jako třeba Bulharsko či Island, ale také nejužší špička v podobě Švédska, Finska, Česka a Švýcarska.
Tato čtveřice má vlastní podnik, Evropské hokejové hry rozdělené do čtyř turnajů. České hry tradičně probíhají před květnovým mistrovstvím světa, pro stávající ročník připadlo pořadatelství Českým Budějovicím.
Evropské hry dřív místo Švýcarů hrálo Rusko, ale po vojenské invazi ruského prezidenta Vladimira Putina na sousední Ukrajinu se dočkalo vyobcování z hokejového společenství. Tento stav pořád platí, a tak si sborná nezahraje ani Evropský pohár národů. Platí to i pro Bělorusko, které ve válce stojí na ruské straně.