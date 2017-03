Olympijský výbor nekomunikuje. Za této situace nejedeme, říká Bettman k účasti hráčů NHL v Koreji

před 56 minutami

Velmi skepticky se k účasti hráčů NHL na olympiádě v Koreji vyjádřil komisionář NHL Gary Bettman. "Lidé by měli počítat s tím, že nikam nejedeme," tvrdí.

New York - .Jednání o účasti hráčů NHL na olympiádě v příštím roce uvázla na mrtvém bodě a vedení zámořské soutěže nebude tím, kdo by činil další kroky. Veřejnost by podle komisionáře NHL Garyho Bettmana měla začít brát jako fakt, že většina největších hvězd světového hokeje bude v Pchjongčchangu chybět.

Poslední schůzka NHL s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a Mezinárodní hokejovou federací IIHF se konala začátkem února. Tedy v době, kdy už chtěla mít NHL jasno. Původně mělo být rozhodnuto dokonce již v polovině roku 2014. Podle Bettmana není na obzoru žádné další pokračování. "Momentálně neprobíhají žádná jednání," řekl Bettman agentuře Reuters.

"Byli jsme otevření diskuzím ohledně různých věcí, které mohou zmírnit dopad na sezonu v naší soutěži, ale nepřišla žádná odezva. A podle toho, jak se teď věci mají, by měli lidé počítat s tím, že nikam nejedeme," prohlásil Bettman, jenž není příliš nakloněný tomu, aby se na dva a půl týdne opět přerušila základní část NHL a hráči přitom riskovali zranění v olympijském turnaji.

Navíc s tím, že MOV se zatím příliš nemá k tomu, aby i tentokrát pokryl vysoké náklady, které jsou se startem hráčů NHL spojené. Pod pěti kruhy startovaly největší hokejové hvězdy pravidelně od Nagana v roce 1998. Při všech pěti olympiádách hradil náklady MOV, ty se však například při poslední zimní olympiádě v Soči vyšplhaly až ke 14 milionům dolarů.

"Pro nás je to celé obrovsky nebezpečné z pohledu narušení našeho byznysu. A zdá se, že se tu nepočítá s ničím, co by to kompenzovalo. Když si navíc MOV jen tak mimochodem přijde s tím, že ví, že náklady na pojištění, letenky a ubytování hráčů vyjdou na 15 až 20 milionů dolarů, ale nebude to platit… Když oni neohodnotí zapojení NHL do celé věci, proč bychom to měli dělat my?" uvedl Bettman.

Z pohledu minulé olympiády v Soči je ještě prostor situaci zvrátit. Tehdy NHL odsouhlasila start hráčů v Rusku až v červenci 2013. Jenže další krok musí nyní udělat MOV, nebo IIHF. Nejlepší klubová soutěž světa vyčkává. "Z našeho pohledu už žádné další kroky být nemusí," připustil Bettman.

"Nezapomínejte, že jde o únor, kdy se nehraje baseball a americký fotbal. Je to jen o NHL a basketbalové NBA. A my najednou zmizíme. Nebudeme mít náplň pro vysílání NHL Network, sociální média a ani pro web NHL.com. Proč jsme to tedy už pětkrát v minulosti udělali? V té době se to zdálo jako dobrý nápad, ale neměli jsme z toho žádný užitek," prohlásil Bettman.

