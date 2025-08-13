Nevídaná demolice soupeřů. Vysloužilá hvězda NHL si podmanila zapadlou ligu

Booth není v Austrálii jediným hráčem se zkušenostmi z NHL, má ale největší jméno. Někteří o něm dokonce mluví jako o největší hvězdě v historii ligy.
Do AIHL, jak se poloprofesionální australská soutěž nazývá, přišel v průběhu rozjeté sezony. Podepsal smlouvu s Melbourne Ice.
Po 11 zápasech má na kontě neuvěřitelných 50 bodů, z toho 25 gólů. Už pronikl do elitní desítky bodování, přestože jeho soupeři v žebříčku odehráli až 25 zápasů.
S průměrem 4,55 bodu na utkání nemá konkurenci. Je to nejvíc i v rámci historického srovnávání.
Boothovy statistiky už spolu se záběrem jeho gólu ve stylu mrštného šikuly Pavla Dacjuka obletěly hokejový svět.
40-year-old, David Booth has 25 goals and 50 points in 11 games for the Melbourne Ice of the AIHL— Cam Robinson (@Hockey_Robinson) August 7, 2025
Seems pretty good.
pic.twitter.com/syRHF3bayV
Booth přitom není žádný mladík. Ve 40 letech má kariéru v NHL dávnou za sebou. Naposledy si tam zahrál v sezoně 2017/18, kdy uspěl na zkoušce v rodném Detroitu.
Nejvíc zářil na konci nultých let v dresu Floridy, kdy v jedné sezoně posbíral 60 bodů (31+29) ze 72 zápasů. Mimochodem mu tehdy dělala společnost celá řada českých spoluhráčů v čele s Tomášem Vokounem a Michaelem Frolíkem.
Mezi štacemi na Floridě a v Detroitu si zahrál ještě za Vancouver a Toronto, ale příliš úspěšný tam nebyl.
V NHL doplatil na otřesy mozku. Ten nejděsivější utrpěl v říjnu 2009, kdy po ostrém zákroku Mikea Richardse bezvládně ležel na ledě. Nakonec zmeškal většinu sezony.
To agresor sice dostal trest na pět minut a do konce utkání, ale dodatečná suspendace ho minula. Velmi sporný zásah nicméně vedl k tomu, že zámořská liga začala více bojovat proti úderům do hlavy.
Samotný Booth sice mezi nejlepšími přestal stíhat, ale ledního hokeje se nevzdal. Po konci v Detroitu díky němu procestoval část světa. Přes Bělorusko, Norsko, Německo či Maďarsko se dostal až do nynějšího působiště v daleké Austrálii.
Melbourne i díky hvězdnému Američanovi jasně vede základní část AIHL, ligy, v níž má vedle hokejových zemí hráčské zastoupení třeba i Mongolsko, Chorvatsko nebo Hongkong.