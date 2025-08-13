Lední hokej

Nevídaná demolice soupeřů. Vysloužilá hvězda NHL si podmanila zapadlou ligu

před 49 minutami
Americký útočník David Booth ukazuje, co se stane, když bývalá hvězda severoamerické NHL přejde do australské hokejové ligy, která ani nemá plně profesionální status.
David Booth v dresu Floridy
David Booth v dresu Floridy | Foto: Profimedia

Booth není v Austrálii jediným hráčem se zkušenostmi z NHL, má ale největší jméno. Někteří o něm dokonce mluví jako o největší hvězdě v historii ligy.

Do AIHL, jak se poloprofesionální australská soutěž nazývá, přišel v průběhu rozjeté sezony. Podepsal smlouvu s Melbourne Ice.

Po 11 zápasech má na kontě neuvěřitelných 50 bodů, z toho 25 gólů. Už pronikl do elitní desítky bodování, přestože jeho soupeři v žebříčku odehráli až 25 zápasů.

S průměrem 4,55 bodu na utkání nemá konkurenci. Je to nejvíc i v rámci historického srovnávání.

Boothovy statistiky už spolu se záběrem jeho gólu ve stylu mrštného šikuly Pavla Dacjuka obletěly hokejový svět.

Booth přitom není žádný mladík. Ve 40 letech má kariéru v NHL dávnou za sebou. Naposledy si tam zahrál v sezoně 2017/18, kdy uspěl na zkoušce v rodném Detroitu.

Nejvíc zářil na konci nultých let v dresu Floridy, kdy v jedné sezoně posbíral 60 bodů (31+29) ze 72 zápasů. Mimochodem mu tehdy dělala společnost celá řada českých spoluhráčů v čele s Tomášem Vokounem a Michaelem Frolíkem.

Mezi štacemi na Floridě a v Detroitu si zahrál ještě za Vancouver a Toronto, ale příliš úspěšný tam nebyl.

V NHL doplatil na otřesy mozku. Ten nejděsivější utrpěl v říjnu 2009, kdy po ostrém zákroku Mikea Richardse bezvládně ležel na ledě. Nakonec zmeškal většinu sezony.

To agresor sice dostal trest na pět minut a do konce utkání, ale dodatečná suspendace ho minula. Velmi sporný zásah nicméně vedl k tomu, že zámořská liga začala více bojovat proti úderům do hlavy.

Samotný Booth sice mezi nejlepšími přestal stíhat, ale ledního hokeje se nevzdal. Po konci v Detroitu díky němu procestoval část světa. Přes Bělorusko, Norsko, Německo či Maďarsko se dostal až do nynějšího působiště v daleké Austrálii.

Melbourne i díky hvězdnému Američanovi jasně vede základní část AIHL, ligy, v níž má vedle hokejových zemí hráčské zastoupení třeba i Mongolsko, Chorvatsko nebo Hongkong.

