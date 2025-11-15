"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

Zásah měl na svědomí ruský útočník Andrej Svečnikov. Hronka sestřelil v závěru duelu. A přestože jeden z hlavních sudích stál blízko, situaci jako faul nevyhodnotil.
Filip Hronek has left the game after this elbow from Andrei Svechnikov 😳 pic.twitter.com/MRWV0jpg8V— Gino Hard (@GinoHard_) November 15, 2025
Svečnikov tedy vyvázl bez vyloučení. A s dobrým pocitem, že k výhře 4:3 v prodloužení pomohl týmu dvěma góly a asistencí.
Spekuluje se však, že by 25letou hvězdu mohl stihnout dodatečný trest od disciplinární komise.
Šlo totiž o zřejmý zásah do hlavy a Hronek skončil otřesený na ledě. Poté sám odešel do kabiny a na doporučení specialisty nemohl pokračovat. Nejlepší český obránce současnosti mohl prodělat otřes mozku.
S ohledem na nepotrestání Svečnikova přímo ve hře se sociálními sítěmi začaly šířit ostré reakce. Soptil i Hronkův agent Allan Walsh.
"A je to tu zase! Národní liga otřesů mozku. Otevřená sezona na mozky hráčů NHL. Žádné písknutí faulu. Kéž by rozhodčí stál v pozici, ze které by měl na tu situaci dobrý výhled," napsal Walsh sarkasticky na sociální síti X.
Pak si ještě přisadil. "Parros a jeho veselá partička už v tichosti spřádají jen další pokutu," uvedl na adresu šéfa disciplinární komise George Parrose.
Ztráta Hronka by pro Vancouver byla citelným oslabením. Osmadvacetiletý Čech je v aktuální sezoně nejlépe hodnoceným zadákem Canucks. Překonává tedy i superhvězdného Quinna Hughese.
V zápase na půdě Caroliny si za více než 24 minut ve hře připsal čtyři zblokované střely a tři bodyčeky. Jinak má po 19 utkáních devět asistencí.
Pro Vancouver je teď důležitý i proto, že kanadský klub zmítá rozsáhlá marodka, na níž je i druhý centr Filip Chytil. Obraně chybí Derek Forbort a naposledy nehrál ani Hughes, který celkově vynechal už pět duelů.
Příští zápas hrají Canucks v neděli od 23:00 českého času na ledě Tampy. Do té doby bude jasno o Hronkovi i o případném trestu pro Svečnikova.