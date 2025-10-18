Lední hokej

Hronek v NHL přihrál na gól Vancouveru, Vejmelka vychytal výhru Utahu

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Filip Hronek asistoval v pátečním programu NHL u výhry Vancouveru nad Chicagem 3:2 po samostatných nájezdech. Karel Vejmelka slavil v brance Utahu vítězství 6:3 nad hokejisty San Jose.
Conor Garland, Brock Boeser, Filip Hronek and Elias Pettersson
Conor Garland, Brock Boeser, Filip Hronek and Elias Pettersson | Foto: ČTK

Obránce Hronek se v druhé třetině podepsal pod vyrovnávací trefu hostů. V 34. minutě byl sám na pravém kruhu, našel volného Maxe Sassona a ten poslal zápas do prodloužení.

To ale nerozhodlo a v nájezdech zajistil Canucs bod navíc ve čtvrté sérii Brock Boeser. Filip Chytil odehrál v útoku Vancouveru víc než dvacet minut a nebodoval.

"Mám rád nájezdy, v nich je to o hlavě a souboji jeden na jednoho. Hodně je zkoušíme na tréninku a dnes večer se to vyplatilo," řekl brankář Kevin Lankinen, jenž kariéru v NHL začal právě u Blackhawks a proti bývalému klubu předvedl 31 zásahů.

Devětadvacetiletý Vejmelka vychytal třetí výhru v ročníku. Od hráčů San Jose na něj letělo 21 střel a z nich třikrát inkasoval. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Nick Schmaltz. Čtyři body měl také kapitán Utahu a zároveň amerického výběru, který na posledním MS slavil zlato, Clayton Keller (1+3).

V souboji ruských hvězd byl úspěšnější Alexandr Ovečkin. Kanonýr Washingtonu si zapsal gól číslo 898, jednu asistenci a dovedl Capitals k výhře 5:1 nad Minnesotou s Kirillem Kaprizovem. Domácí utkání dominovali, Wild přestříleli poměrem 45:14. Dvě branky zapsal Dylan Strome.

"Někdy musíte být prostě trpěliví a ono to tam nakonec padne. Doufám, že v příštím zápase jich přidám víc," řekl střelecký rekordman ligy Ovečkin, jenž v minulé sezoně překonal Waynea Gretzkého. O rekord ho v dubnu připravil po 31 letech.

NHL:

Detroit - Tampa Bay 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. Sandin-Pellikka, 64. Larkin - 57. Moser. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

Washington - Minnesota 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 18. a 52. D. Strome, 38. Protas, 42. Ovečkin, 59. Wilson - 37. M. Johansson. Střely na branku: 45:14. Diváci: 17.482. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. Ovečkin, 3. Feherváry (všichni Washington).

Chicago - Vancouver 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 13. Donato, 20. Bertuzzi - 27. DeBrusk, 34. Sasson (Hronek), rozh. náj. Boeser. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.306. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi (Chicago), 2. Lankinen, 3. Boeser (oba Vancouver).

Utah - San Jose 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky: 10., 14. a 41. Schmaltz, 37. O'Brien, 44. Carcone, 52. Keller - 26. Toffoli, 28. J. Skinner, 57. Celebrini. Střely na branku: 34:21. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:55 minut, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Keller, 3. O'Brien (všichni Utah).

 
Mohlo by vás zajímat

Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led

Kladno dnes vytáhne svůj triumf. Jágr poprvé v extraligové sezoně vyjede na led
hokej sport Obsah NHL

Právě se děje

před 31 minutami
Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta
Domácí

Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Poté, co se redakce ve středu začala zajímat o její činnost, "romská asociace" ze svého webu vymazala i kontaktní telefonní číslo.
před 1 hodinou
Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí
Tenis

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Více než měsíční naprostá deblová dominance Kateřiny Siniakové skončila na turnaji v čínském Ning-pu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Auto

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové
Prohlédnout si 8 fotografií
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Aktualizováno před 1 hodinou
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř
Domácí

ŽIVĚ
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá
Zahraničí

Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
před 1 hodinou
"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí
Psychoterapie

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

Na porod se připravovala celé těhotenství, ale na to, co nastane, až bude miminko na světě, ji nikdo nepřipravil. Hormony, nevyspání, špatná psychika.
před 1 hodinou
Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu
Zahraničí

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela.
Další zprávy