Hronek v NHL přihrál na gól Vancouveru, Vejmelka vychytal výhru Utahu

Obránce Hronek se v druhé třetině podepsal pod vyrovnávací trefu hostů. V 34. minutě byl sám na pravém kruhu, našel volného Maxe Sassona a ten poslal zápas do prodloužení.
To ale nerozhodlo a v nájezdech zajistil Canucs bod navíc ve čtvrté sérii Brock Boeser. Filip Chytil odehrál v útoku Vancouveru víc než dvacet minut a nebodoval.
"Mám rád nájezdy, v nich je to o hlavě a souboji jeden na jednoho. Hodně je zkoušíme na tréninku a dnes večer se to vyplatilo," řekl brankář Kevin Lankinen, jenž kariéru v NHL začal právě u Blackhawks a proti bývalému klubu předvedl 31 zásahů.
Devětadvacetiletý Vejmelka vychytal třetí výhru v ročníku. Od hráčů San Jose na něj letělo 21 střel a z nich třikrát inkasoval. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Nick Schmaltz. Čtyři body měl také kapitán Utahu a zároveň amerického výběru, který na posledním MS slavil zlato, Clayton Keller (1+3).
V souboji ruských hvězd byl úspěšnější Alexandr Ovečkin. Kanonýr Washingtonu si zapsal gól číslo 898, jednu asistenci a dovedl Capitals k výhře 5:1 nad Minnesotou s Kirillem Kaprizovem. Domácí utkání dominovali, Wild přestříleli poměrem 45:14. Dvě branky zapsal Dylan Strome.
"Někdy musíte být prostě trpěliví a ono to tam nakonec padne. Doufám, že v příštím zápase jich přidám víc," řekl střelecký rekordman ligy Ovečkin, jenž v minulé sezoně překonal Waynea Gretzkého. O rekord ho v dubnu připravil po 31 letech.
NHL:
Detroit - Tampa Bay 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 14. Sandin-Pellikka, 64. Larkin - 57. Moser. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).
Washington - Minnesota 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Branky: 18. a 52. D. Strome, 38. Protas, 42. Ovečkin, 59. Wilson - 37. M. Johansson. Střely na branku: 45:14. Diváci: 17.482. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. Ovečkin, 3. Feherváry (všichni Washington).
Chicago - Vancouver 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)
Branky: 13. Donato, 20. Bertuzzi - 27. DeBrusk, 34. Sasson (Hronek), rozh. náj. Boeser. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.306. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi (Chicago), 2. Lankinen, 3. Boeser (oba Vancouver).
Utah - San Jose 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Branky: 10., 14. a 41. Schmaltz, 37. O'Brien, 44. Carcone, 52. Keller - 26. Toffoli, 28. J. Skinner, 57. Celebrini. Střely na branku: 34:21. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:55 minut, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Keller, 3. O'Brien (všichni Utah).