Video: Šílená bitka hokejových teenagerů, v Mostě dostal naloženo i rozhodčí

před 44 minutami

Podívejte se na šílený konec zápasu mezi dvěma mládežnickými týmy. | Video: YouTube

Mládežnický turnaj nabídl nevídanou bitku mezi slovenským a běloruským klubem. Tvrdým úderům na stadionu v Mostě neušel ani rozhodčí.

Praha - Velikonoční Easter Cup rozhodně nesršel sváteční atmosférou. Platí to alespoň pro zápas o třetí místo v rámci turnaje hokejistů do 16 let.

Když slovenský tým z Košic tento týden porazil běloruský Brest 4:1, mělo dojít na podávání rukou. Místo toho však létaly pěsti. Do neskutečné mely na mosteckém stadionu se zapojili snad všichni hráči.

V jednu chvíli se zdálo, že konflikt je u konce, jenže pak dva mladíci Brestu začali nahánět jednoho z rozhodčích. Ten neunikl a rychle skončil na zemi, ale hned nato vstal a tvrdé údery vracel. Nedlouho poté rvačka definitivně skončila.

autor: Sport | před 44 minutami

Související články