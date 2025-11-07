Hrdina Zacha. Šest vteřin před koncem prodloužení rozhodl o další výhře Bostonu

Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše a pomohl New Jersey k výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Další dva čeští gólmani si připsali vítězství. Philadelphia porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře. Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval v Dallasu pětkrát z 26 střel, ale radoval se z výhry 7:5.
Boston otočil v prostřední třetině z 0:1 na 2:1, ale Claude Giroux poslal utkání gólem v 52. minutě do prodloužení.
Když už se schylovalo k nájezdům, šest vteřin před koncem prodloužení udeřil z dorážky Zacha a zařídil domácím pátou výhru v řadě. Jeho spoluhráč David Pastrňák v utkání nebodoval.
"Je to velké týmové vítězství," podotkl Zacha, který skóroval počtvrté v sezoně. "Až do konce zápasu všechny lajny bojovaly. Navzdory zraněním, která postihla v utkání několik našich hráčů, jsme se semkli, dřeli a vyhráli," ocenil český útočník.
Z utkání odstoupil John Beecher, zatímco Casey Mittelstadt a Andrew Peeke se po ošetření vrátili do hry.
Až ve čtrnáctém utkání sezony vstřelil první gól Palát. Český útočník dostal New Jersey ve 29. minutě do vedení 2:1, když zúročil chytrou přihrávku Šimona Nemce od zadního mantinelu před branku.
Montreal ve třetí třetině otočil na 3:2 a zdálo se, že si Dobeš připíše výhru i v sedmém startu v sezoně. Prodloužení si ale vynutil v 59. minutě Timo Meier a o vítězství Devils rozhodl Jesper Bratt.
"Nechytal jsem dost dobře, abychom vyhráli," řekl Dobeš v emotivním rozhovoru s novináři a zadržoval slzy.
"Bolí to. Prohráli jsme v prodloužení, jsem ze sebe zklamaný. Musím být lepší," doplnil český gólman, který je v této sezoně v elitní desítce brankářů v úspěšnosti zásahů (92 procent) i v průměru inkasovaných branek (2,25).
Za rozhodující góly Dobeš nemohl. Meier jej překonal z dorážky, Bratt ze sólového úniku. "Myslím si, že je na sebe přísný," řekl obránce Montrealu Noah Dobson na adresu českého brankáře, který pustil čtyři góly poprvé v sezoně.
"Chytá skvěle, je to hráč. Udržuje si dobrou náladu, je to pohodář. Ale jakmile vstoupíme na led, je hodně soutěživý. Kryje nám záda. Chytá celý rok skvěle a jsem si jistý, že v tom bude pokračovat," doplnil.
Vladař potvrdil, že na Nashville umí. V šesti vzájemných duelech si připsal pět výher, ve zbývajícím pomohl týmu k zisku alespoň bodu. Ve čtvrtek inkasoval na ledě Predators jako první, ve druhé minutě jej překonal tečí Ryan O'Reilly.
V prostřední třetině ale otočili skóre Matvej Mičkov a Noah Cates. Výhru Flyers zpečetil Travis Konecny při hře domácích bez gólmana.
Na Dostála vyzrál v úvodní třetině dvakrát v přesilových hrách Wyatt Johnston. V prostřední části ale Anaheim otočil z 0:2 na 4:3 a ve třetí třetině odskočil Dallasu třikrát na dvoubrankový rozdíl. Na obratu se podílel dvěma góly Chris Kreider, první hvězda utkání.
Ducks vyhráli popáté v řadě a nasázeli sedm branek ve dvou utkáních po sobě poprvé ve své klubové historii. Na straně Dallasu odehrál sedm minut Radek Faksa a jednou vystřelil, ale v gólové šanci za stavu 4:6 svého krajana nepřekonal.
Buffalo umístilo Jiřího Kulicha na seznam zraněných hráčů. Klub upřesnil, že český útočník má problém s tekutinou v uších. Sabres nastoupili bez Kulicha podruhé za sebou a obě utkání prohráli, ve čtvrtek podlehli St. Louis 0:3.
Sidney Crosby se podílel dvěma trefami v přesilových hrách na výhře Pittsburghu 5:3 nad Washingtonem a s jedenácti góly se dělí o první místo v tabulce střelců s Cutterem Gauthierem z Anaheimu. Penguins ztratili ve druhé třetině třígólový náskok, zápas rozhodl v 52. minutě Bryan Rust. Na druhé straně asistoval u dvou gólů Alexandr Ovečkin, který o den dříve překonal jako první v historii NHL hranici 900 branek.
Výsledky NHL:
Boston - Ottawa 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 22. Geekie, 37. Kuraly, 65. Zacha - 6. Amadio, 52. Giroux. Střely na branku: 25:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Korpisalo, 3. Peeke (všichni Boston).
Buffalo - St. Louis 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 13. Joseph, 23. Bjugstad, 59. Faulk. Střely na branku: 28:17. Diváci: 16.020. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Joseph, 3. Bjugstad (všichni St. Louis).
New Jersey - Montreal 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)
Branky: 2. Glass, 29. Palát, 59. Meier, 62. Bratt - 3. Dach, 41. Evans, 51. O. Kapanen. Střely na branku: 28:19. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval čtyři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Dobson (Montreal), 3. Meier (New Jersey).
Carolina - Minnesota 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Branky: 13. Blake, 14. A. Svečnikov, 17. Walker, 21. Ehlers - 6. a 21. Boldy, 14. Faber. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Walker, 2. Blake, 3. Ehlers (všichni Carolina).
Pittsburgh - Washington 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Branky: 3. a 12. Crosby, 23. Mantha, 52. Rustt, 58. Dewar - 30. Strome, 35. Sandin, 40. Wilson. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.384. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Strome (Washington).
Nashville - Philadelphia 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky: 2. O´Reilly - 25. Mičkov, 38. Cates, 59. Konecny. Střely na branku: 24:26. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 95,8 procenta. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. O´Reilly (Nashville).
Dallas - Anaheim 5:7 (2:0, 1:4, 2:3)
Branky: 6. a 17. Johnston, 29. Seguin, 42. Rantanen, 57. Hintz - 22. a 41. Kreider, 23. Moore, 35. C. Gauthier, 38. Zellweger, 50. Carlsson, 59. McTavish. Střely na branku: 26:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět gólů z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (Anaheim), 2. Johnston (Dallas), 3. Carlsson (Anaheim).
Vegas - Tampa Bay 3:6 (2:0, 0:2, 1:4)
Branky: 8. a 16. Barbašev, 44. Marner - 43. a 55. Kučerov, 45. a 60. Hagel, 21. Goncalves, 24. James. Střely na branku: 32:27. Diváci: 17.717. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Marner (Vegas), 3. James (Tampa Bay).
Los Angeles - Florida 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky: 10. Kopitar, 11. Perry - 18. a 53. Marchand, 3. Bennett, 32. Reinhart, 49. Lundell. Střely na branku: 26:24. Diváci: 16.909. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Mikkola, 3. Lundell (všichni Florida).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|14
|9
|2
|3
|51:45
|20
|2.
|Detroit
|14
|9
|0
|5
|44:42
|18
|3.
|Boston
|16
|9
|0
|7
|52:53
|18
|4.
|Toronto
|14
|8
|1
|5
|52:50
|17
|5.
|Tampa Bay
|14
|7
|2
|5
|43:39
|16
|6.
|Florida
|14
|7
|1
|6
|39:43
|15
|7.
|Ottawa
|14
|6
|3
|5
|50:54
|15
|8.
|Buffalo
|14
|5
|4
|5
|38:43
|14
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|14
|10
|0
|4
|50:43
|20
|2.
|Pittsburgh
|15
|9
|2
|4
|54:43
|20
|3.
|Carolina
|13
|9
|0
|4
|48:35
|18
|4.
|Philadelphia
|14
|8
|1
|5
|41:36
|17
|5.
|Washington
|14
|7
|1
|6
|40:35
|15
|6.
|NY Islanders
|13
|6
|2
|5
|43:46
|14
|7.
|Columbus
|13
|7
|0
|6
|41:41
|14
|8.
|NY Rangers
|14
|6
|2
|6
|31:34
|14
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|14
|8
|5
|1
|50:37
|21
|2.
|Winnipeg
|13
|9
|0
|4
|45:33
|18
|3.
|Utah
|14
|9
|0
|5
|47:40
|18
|4.
|Dallas
|14
|7
|3
|4
|42:46
|17
|5.
|Chicago
|14
|6
|3
|5
|44:40
|15
|6.
|Nashville
|16
|5
|4
|7
|40:54
|14
|7.
|Minnesota
|15
|5
|3
|7
|43:55
|13
|8.
|St. Louis
|15
|5
|2
|8
|41:59
|12
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|13
|9
|1
|3
|55:42
|19
|2.
|Vegas
|13
|7
|3
|3
|43:38
|17
|3.
|Seattle
|13
|6
|4
|3
|34:39
|16
|4.
|Edmonton
|15
|6
|4
|5
|46:48
|16
|5.
|Los Angeles
|15
|6
|4
|5
|42:49
|16
|6.
|Vancouver
|15
|7
|0
|8
|42:50
|14
|7.
|San Jose
|14
|5
|3
|6
|48:54
|13
|8.
|Calgary
|15
|4
|2
|9
|36:49
|10