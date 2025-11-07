Lední hokej

Hrdina Zacha. Šest vteřin před koncem prodloužení rozhodl o další výhře Bostonu

před 15 minutami
Český útočník Pavel Zacha rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Pavel Zacha
Foto: Reuters

Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše a pomohl New Jersey k výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Další dva čeští gólmani si připsali vítězství. Philadelphia porazila Nashville 3:1 i díky 23 zákrokům Dana Vladaře. Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval v Dallasu pětkrát z 26 střel, ale radoval se z výhry 7:5.

Boston otočil v prostřední třetině z 0:1 na 2:1, ale Claude Giroux poslal utkání gólem v 52. minutě do prodloužení.

Když už se schylovalo k nájezdům, šest vteřin před koncem prodloužení udeřil z dorážky Zacha a zařídil domácím pátou výhru v řadě. Jeho spoluhráč David Pastrňák v utkání nebodoval.

"Je to velké týmové vítězství," podotkl Zacha, který skóroval počtvrté v sezoně. "Až do konce zápasu všechny lajny bojovaly. Navzdory zraněním, která postihla v utkání několik našich hráčů, jsme se semkli, dřeli a vyhráli," ocenil český útočník.

Z utkání odstoupil John Beecher, zatímco Casey Mittelstadt a Andrew Peeke se po ošetření vrátili do hry.

Až ve čtrnáctém utkání sezony vstřelil první gól Palát. Český útočník dostal New Jersey ve 29. minutě do vedení 2:1, když zúročil chytrou přihrávku Šimona Nemce od zadního mantinelu před branku.

Montreal ve třetí třetině otočil na 3:2 a zdálo se, že si Dobeš připíše výhru i v sedmém startu v sezoně. Prodloužení si ale vynutil v 59. minutě Timo Meier a o vítězství Devils rozhodl Jesper Bratt.

"Nechytal jsem dost dobře, abychom vyhráli," řekl Dobeš v emotivním rozhovoru s novináři a zadržoval slzy.

"Bolí to. Prohráli jsme v prodloužení, jsem ze sebe zklamaný. Musím být lepší," doplnil český gólman, který je v této sezoně v elitní desítce brankářů v úspěšnosti zásahů (92 procent) i v průměru inkasovaných branek (2,25).

Za rozhodující góly Dobeš nemohl. Meier jej překonal z dorážky, Bratt ze sólového úniku. "Myslím si, že je na sebe přísný," řekl obránce Montrealu Noah Dobson na adresu českého brankáře, který pustil čtyři góly poprvé v sezoně.

"Chytá skvěle, je to hráč. Udržuje si dobrou náladu, je to pohodář. Ale jakmile vstoupíme na led, je hodně soutěživý. Kryje nám záda. Chytá celý rok skvěle a jsem si jistý, že v tom bude pokračovat," doplnil.

Nečekaný otřes v Bostonu. Pastrňák už dlouho není nejlepším střelcem týmu

Bostonský útočník Morgan Geekie

Vladař potvrdil, že na Nashville umí. V šesti vzájemných duelech si připsal pět výher, ve zbývajícím pomohl týmu k zisku alespoň bodu. Ve čtvrtek inkasoval na ledě Predators jako první, ve druhé minutě jej překonal tečí Ryan O'Reilly.

V prostřední třetině ale otočili skóre Matvej Mičkov a Noah Cates. Výhru Flyers zpečetil Travis Konecny při hře domácích bez gólmana.

Na Dostála vyzrál v úvodní třetině dvakrát v přesilových hrách Wyatt Johnston. V prostřední části ale Anaheim otočil z 0:2 na 4:3 a ve třetí třetině odskočil Dallasu třikrát na dvoubrankový rozdíl. Na obratu se podílel dvěma góly Chris Kreider, první hvězda utkání.

Ducks vyhráli popáté v řadě a nasázeli sedm branek ve dvou utkáních po sobě poprvé ve své klubové historii. Na straně Dallasu odehrál sedm minut Radek Faksa a jednou vystřelil, ale v gólové šanci za stavu 4:6 svého krajana nepřekonal.

Buffalo umístilo Jiřího Kulicha na seznam zraněných hráčů. Klub upřesnil, že český útočník má problém s tekutinou v uších. Sabres nastoupili bez Kulicha podruhé za sebou a obě utkání prohráli, ve čtvrtek podlehli St. Louis 0:3.

Sidney Crosby se podílel dvěma trefami v přesilových hrách na výhře Pittsburghu 5:3 nad Washingtonem a s jedenácti góly se dělí o první místo v tabulce střelců s Cutterem Gauthierem z Anaheimu. Penguins ztratili ve druhé třetině třígólový náskok, zápas rozhodl v 52. minutě Bryan Rust. Na druhé straně asistoval u dvou gólů Alexandr Ovečkin, který o den dříve překonal jako první v historii NHL hranici 900 branek.

Výsledky NHL:

Boston - Ottawa 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 22. Geekie, 37. Kuraly, 65. Zacha - 6. Amadio, 52. Giroux. Střely na branku: 25:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Korpisalo, 3. Peeke (všichni Boston).

Buffalo - St. Louis 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 13. Joseph, 23. Bjugstad, 59. Faulk. Střely na branku: 28:17. Diváci: 16.020. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Joseph, 3. Bjugstad (všichni St. Louis).

New Jersey - Montreal 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 2. Glass, 29. Palát, 59. Meier, 62. Bratt - 3. Dach, 41. Evans, 51. O. Kapanen. Střely na branku: 28:19. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval čtyři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Dobson (Montreal), 3. Meier (New Jersey).

Carolina - Minnesota 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky: 13. Blake, 14. A. Svečnikov, 17. Walker, 21. Ehlers - 6. a 21. Boldy, 14. Faber. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Walker, 2. Blake, 3. Ehlers (všichni Carolina).

Pittsburgh - Washington 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Branky: 3. a 12. Crosby, 23. Mantha, 52. Rustt, 58. Dewar - 30. Strome, 35. Sandin, 40. Wilson. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.384. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Strome (Washington).

Nashville - Philadelphia 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 2. O´Reilly - 25. Mičkov, 38. Cates, 59. Konecny. Střely na branku: 24:26. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 95,8 procenta. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. O´Reilly (Nashville).

Dallas - Anaheim 5:7 (2:0, 1:4, 2:3)

Branky: 6. a 17. Johnston, 29. Seguin, 42. Rantanen, 57. Hintz - 22. a 41. Kreider, 23. Moore, 35. C. Gauthier, 38. Zellweger, 50. Carlsson, 59. McTavish. Střely na branku: 26:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět gólů z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (Anaheim), 2. Johnston (Dallas), 3. Carlsson (Anaheim).

Vegas - Tampa Bay 3:6 (2:0, 0:2, 1:4)

Branky: 8. a 16. Barbašev, 44. Marner - 43. a 55. Kučerov, 45. a 60. Hagel, 21. Goncalves, 24. James. Střely na branku: 32:27. Diváci: 17.717. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Marner (Vegas), 3. James (Tampa Bay).

Los Angeles - Florida 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Branky: 10. Kopitar, 11. Perry - 18. a 53. Marchand, 3. Bennett, 32. Reinhart, 49. Lundell. Střely na branku: 26:24. Diváci: 16.909. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Mikkola, 3. Lundell (všichni Florida).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 14 9 2 3 51:45 20
2. Detroit 14 9 0 5 44:42 18
3. Boston 16 9 0 7 52:53 18
4. Toronto 14 8 1 5 52:50 17
5. Tampa Bay 14 7 2 5 43:39 16
6. Florida 14 7 1 6 39:43 15
7. Ottawa 14 6 3 5 50:54 15
8. Buffalo 14 5 4 5 38:43 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 14 10 0 4 50:43 20
2. Pittsburgh 15 9 2 4 54:43 20
3. Carolina 13 9 0 4 48:35 18
4. Philadelphia 14 8 1 5 41:36 17
5. Washington 14 7 1 6 40:35 15
6. NY Islanders 13 6 2 5 43:46 14
7. Columbus 13 7 0 6 41:41 14
8. NY Rangers 14 6 2 6 31:34 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 14 8 5 1 50:37 21
2. Winnipeg 13 9 0 4 45:33 18
3. Utah 14 9 0 5 47:40 18
4. Dallas 14 7 3 4 42:46 17
5. Chicago 14 6 3 5 44:40 15
6. Nashville 16 5 4 7 40:54 14
7. Minnesota 15 5 3 7 43:55 13
8. St. Louis 15 5 2 8 41:59 12

Pacifická divize:

1. Anaheim 13 9 1 3 55:42 19
2. Vegas 13 7 3 3 43:38 17
3. Seattle 13 6 4 3 34:39 16
4. Edmonton 15 6 4 5 46:48 16
5. Los Angeles 15 6 4 5 42:49 16
6. Vancouver 15 7 0 8 42:50 14
7. San Jose 14 5 3 6 48:54 13
8. Calgary 15 4 2 9 36:49 10
 
