Hrál i s Pastrňákem, Boston ho odvrhl. Výsledky jsem měl, naříká ruský rekordman

Kdo sleduje hokejové Bruins, musí jeho jméno znát. Čtyři roky po sobě byl navzdory mladému věku nejproduktivnějším hráčem klubové farmy v Providence. Teď se však 25letý Georgij Merkulov bez fanfár loučí.
Do Bostonu přišel z americké univerzity jako nedraftovaný hokejista na jaře 2022, tedy pár měsíců předtím, než za klub z Massachusetts odehráli poslední sezonu centři Patrice Bergeron a David Krejčí.
Co se týče jejich náhrady, byl Merkulov spíš divokou kartou. Díky vysoké produktivitě ve farmářské AHL si ale rychle udělal jméno. „Stává se klíčovou součástí budoucnosti Bruins,“ psal o něm třeba McKeen's Hockey, web zaměřený na hokejové talenty.
Ruský útočník nakonec čtyřikrát v řadě opanoval kanadské bodování Providence. Celkem ve 271 zápasech nashromáždil 240 bodů (94+146), nejvíc v historii klubu.
„To je ale kvůli tomu, že jsem tam strávil čtyři roky,“ mávl na rekordem rukou v rozhovoru pro ruský deník Sport-Express. „Většinou je to tak, že ti, kteří něco předvedou, jsou hned povýšeni,“ připomněl.
To je třeba případ Davida Pastrňáka, jenž také začínal v Providence, ale vedl si tam tak dobře, že ho čím dál častěji využíval hlavní tým.
„Já jsem měl výsledky, ale nic z toho nebylo,“ posteskl si Merkulov. „Rekord v AHL bych s radostí vyměnil za 50 zápasů v NHL.“
Slavnou ligu celkem okusil jen v jedenácti kláních. S icetimem 12:18 si připsal jedinou nahrávku, deset střel a záporný bod v hodnocení +/-. Nepomohly mu ani občasné šichty vedle Pastrňáka.
„Ke stálému místu v Bostonu mi asi něco chybělo, nevím. Koneckonců je to dobrý tým s mnoha kvalitními hráči, moc volných míst k dispozici není,“ prohlásil odchovanec CSKA Moskva.
V Providence během let zlepšil původně slabou defenzivu, ale jiný nedostatek přetrval. „Rychlostí bruslení má k elitě daleko,“ vyprovodil útočníka deník Boston Herald.
Po nezájmu ze strany Bruins teď Merkulov zkusí štěstí v klubu, kde nebude mít o nic menší konkurenci. V Coloradu. S vítězem poslední základní části NHL podepsal roční dvoucestnou smlouvu.
V rámci boje o hlavní tým potká starého známého z Providence Fabiana Lysella. Ten se v Bostonu také neprosadil, přestože jako jednadvacítka draftu 2021 měl dobrou výchozí pozici. Do Colorada odešel výměnou za českého forvarda Ivana Ivana.
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