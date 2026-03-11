Horor v Rakousku. Hokejista se náhle skácel na led, lékaři ho třikrát oživovali

Úterní utkání mezinárodní rakouské hokejové ligy (ICEHL) mezi Klagenfurtem a Fehérvárem se nedohrálo kvůli kolapsu domácího hráče Jordana Murrayho. Kanadský obránce se bez cizího zavinění zhroutil na led a musel být oživován. Při vědomí byl poté odvezen do nemocnice.
Třiatřicetiletý Murray zkolaboval přímo před střídačkami v 18. minutě zápasu. Podle listu Kurier se o něj lékaři starali zhruba deset minut, během nichž byl hráč třikrát oživován.
Když nabyl vědomí, dostal infuzi a byl odvezen do nemocnice. Po emočně náročných okamžicích pro všechny aktéry byl úvodní duel čtvrtfinálové série za stavu 1:0 pro domácí přerušen a odložen.
Murray, jenž má za sebou několik sezon v nižší zámořské AHL, hraje v Evropě od roku 2020. Před Klagenfurtem působil v KHL, švédské a německé lize.
Kvůli čemu skončila Šichtařová. Pohled na poslance ANO ji mohl zdrtit
Markéta Šichtařová sice patřila k nejméně výrazným poslancům, jací se kdy v Poslanecké sněmovně objevili, ale svým úterním oznámením o složení mandátu se nepochybně zapíše do historie zákonodárného sboru. Aby někdo oznámil, že skládá mandát kvůli jednomu hlasování, to ještě parlament nezažil. Už proto je dobré se u jejího konce zastavit. Včetně toho, zda končí skutečně kvůli jednomu zákonu.
ŽIVĚ Šichtařová je stále poslankyní, rezignace neplatí, řekla Válková
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (SPD/Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).
ŽIVĚ Nový duchovní vůdce je už víc než týden raněn. Ale v bezpečí, tvrdí Íránci
Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je v pořádku a v bezpečí, navzdory zraněním, uvedl dnes podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján.
ŽIVĚ USA navrhly pokračování jednání o ukončení války příští týden, uvedl Zelenskyj
Spojené státy navrhly, aby třístranná jednání s Ruskem o ukončení války pokračovala příští týden, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentur. Rozhovory by se podle něj mohly konat ve Švýcarsku či Turecku.
„Pasta to skvěle přečetl.“ Česká hvězda nadchla parádním pasem hrdinu bez zubů
Český útočník David Pastrňák připravil v prodloužení duelu hokejové NHL parádní přihrávkou vítěznou branku, díky níž Boston porazil Los Angeles 2:1. Martin Nečas dal svůj 29. gól v sezoně, Colorado ale prohrálo 3:4 s Edmontonem.