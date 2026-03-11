Přeskočit na obsah
Benative
11. 3. Anděla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Horor v Rakousku. Hokejista se náhle skácel na led, lékaři ho třikrát oživovali

ČTK

Úterní utkání mezinárodní rakouské hokejové ligy (ICEHL) mezi Klagenfurtem a Fehérvárem se nedohrálo kvůli kolapsu domácího hráče Jordana Murrayho. Kanadský obránce se bez cizího zavinění zhroutil na led a musel být oživován. Při vědomí byl poté odvezen do nemocnice.

Jordan Murray (Klagenfurt)
Jordan Murray (Klagenfurt)Foto: ČTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS/Rainer
Reklama

Třiatřicetiletý Murray zkolaboval přímo před střídačkami v 18. minutě zápasu. Podle listu Kurier se o něj lékaři starali zhruba deset minut, během nichž byl hráč třikrát oživován.

Když nabyl vědomí, dostal infuzi a byl odvezen do nemocnice. Po emočně náročných okamžicích pro všechny aktéry byl úvodní duel čtvrtfinálové série za stavu 1:0 pro domácí přerušen a odložen.

Murray, jenž má za sebou několik sezon v nižší zámořské AHL, hraje v Evropě od roku 2020. Před Klagenfurtem působil v KHL, švédské a německé lize.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Markéta Šichtařová v den, kdy oznámila, že skládá poslanecký mandát.
Markéta Šichtařová v den, kdy oznámila, že skládá poslanecký mandát.
Markéta Šichtařová v den, kdy oznámila, že skládá poslanecký mandát.

Kvůli čemu skončila Šichtařová. Pohled na poslance ANO ji mohl zdrtit

Markéta Šichtařová sice patřila k nejméně výrazným poslancům, jací se kdy v Poslanecké sněmovně objevili, ale svým úterním oznámením o složení mandátu se nepochybně zapíše do historie zákonodárného sboru. Aby někdo oznámil, že skládá mandát kvůli jednomu hlasování, to ještě parlament nezažil. Už proto je dobré se u jejího konce zastavit. Včetně toho, zda končí skutečně kvůli jednomu zákonu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama