Hořký konec české osmnáctky. Po postupu jsme hodně sahali, mrzí trenéra Varaďu

Prohrávali s favoritem 1:5, ovšem potom zahájili úžasnou stíhací jízdu a mistrovství světa pro ně skončilo obdrženou brankou v poslední minutě prodloužení. Sen české reprezentace do osmnácti let se rozplynul ve čtvrtfinálové bitvě s Finskem. Velké zklamání neskrýval ani hlavní trenér Václav Varaďa, podle kterého má spousta jeho svěřenců do budoucna velký potenciál.

Můžete popsat, proč jste si nechali soupeře tak utéct, abyste ho pak museli tak mocně dohánět?

Začali jsme moc opatrně a byli jsme asi hodně nervozní. Na co Finové sáhli, to skončilo v bráně. Prakticky až za stavu 1:4 jsme začali hrát to, co jsme měli. Lítat nahoru - dolů a být silní na kotouči, tak by měl nás hokej vypadat. Chtěli jsme ukázat hodně vůle obrátit utkání v náš prospěch. Finové tím byli trochu zaskočení, zřejmě očekávali, že už to pro ně bude lehký zápas. My jsme je překvapili a myslím si, že jsme po postupu hodně, ale opravdu hodně sahali.

Je pro vás konečný výsledek velkým zklamáním?

Určitě ano. Rozhodně jsme čekali lepší výsledek.

Proč to podle vás nebylo lepší?

Na to, abych to podrobně zanalyzoval, bych si potřeboval vzít více času. Dostali jsme hodně branek, myslím si, že to nakonec rozhodlo. Góly jsme dokázali dát také, ale v bránění jsme měli velké mezery.

Připadá vám, že největší hvězdy jako Martin Nečas nebo Jakub Škarek nezahráli na turnaji úplně dobře?

Některým klukům se turnaj povedl více, jiným naopak méně.

V prodloužení jste měli trochu navrch. Cítili jste, že jste byli blízko postupu?

Ano, cítil jsem, že jsme už blízko.

Připadal vám obdržený gól v prodloužení vyloženě nešťastný, nebo tam došlo i k určitému podcenění situace?

Nevím, jestli jsme při prodloužení ve hře tři na tři dole nějak propadli, ale Finové byli schopní to tam z brankoviště dotlačit, stejně jako při dvou nebo třech předcházejících gólech, které nám dali.

Přijeli jste na turnaj s velkým očekáváním. Měl váš tým na víc, než čeho nakonec dosáhl?

Určitě jsme očekávali více, než jak to nakonec dopadlo.

Jak jste viděl situaci, po níž byl v prodloužení vyloučen Ondřej Machala?

Kluci mi řekli, že Ondřej údajně posunul kotouč pod našeho brankáře. Nevím, asi se puku dotkl. Rozhodčí to odpískal, tak to prostě je.

Vyčítáte si, že jste ve čtvrtfinále nenarazili na přijatelnějšího soupeře?

Prohráli jsme ve čtvrtfinále po prodloužení. Bylo to padesát na padesát. Jedno utkání se zvládne a hned se hraje o medaile. Já bych to tak neviděl.

Co jste řekl hráčům po nepovedené první třetině?

Určitě jsem nebyl zlý. Řekl jsem jim, že stále můžeme věřit v obrat. V podstatě jsme museli vstřelit jednu branku za deset minut, nakonec jsme jich dali pět. Myslím si, že kluci se o to minimálně v dalších dvou třetinách porvali.

Co vás mrzí více? Nepříznivý stav 1:4 po první třetině, nebo smolný závěr zápasu v prodloužení?

Samozřejmě ten obdržený gól v prodloužení.

Jak velkou zkušeností pro vás bylo, že jste vedl českou osmnáctku na mistrovství světa?

Pro mě to byl skvělý zážitek. Byla to parádní práce. Samozřejmě jsem očekával lepší závěr sezony, než jak to nakonec dopadlo, ale spousta kluků má v sobě velký potenciál. Ať už to jsou emoce, které prožili v závěru čtvrtfinále, nebo další věci během tohoto mistrovství světa, které je budou posouvat dál. Z hodně hráčů se mohou stát do budoucna kvalitní hokejisté.

