Kaluž krve po Jágrově zásahu. Na lehátku se mi rozmotala hlava, popsal hrdina Honzík

před 40 minutami

Brankář David Honzík byl hrdinou hokejistů Jihlavy v druhém semifinále první ligy. V 33. minutě jej za stavu 2:0 pro Duklu nešťastně zasáhl padající Jaromír Jágr bruslí přes masku a pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů zanechal na ledě kaluž krve. Po rychlém ošetření se za 35 sekund hry vrátil do brankoviště a celkem 34 zákroky vychytal výhru 3:1. Neinkasoval, jediný gól dostal při záskoku Švéd Niklas Lundström.

"Bylo to bruslí. Byla tam nějaká strkanice a zrovna myslím, že to byl Jágr. Padal a trefil mě tou patou přes mřížku. Naštěstí to dobře dopadlo, že mě brusle netrefila někam do krku nebo něco takového. Tohle je v pořádku," popsal novinářům Honzík se zašitým šrámem vedle pravého oka, z něhož ještě s potem stékaly zkrvavené kapky.

Jágr, který upadl po souboji s Janem Holým, se šel po roztržce Honzíkovi omluvit a byl první, kdo si všiml, že má problémy. Okamžitě gestikuloval a volal na pomoc jihlavského lékaře. Honzík hned po zranění netušil, zda se do utkání ještě vrátí.

"Ta louže krve, to nevypadlo vůbec dobře. Hrozně mě bolela hlava v tu chvíli, ale když jsem si lehnul na lehátko, tak se mi rozmotala. Doktor mě zašil, napil jsem se a šel hned zpátky. To je play off, dokud jsem aspoň trošku mohl, tak jsem šel," popsal Honzík.

Snížení Tomáše Plekance na 1:2 bleskově po zranění neviděl a v šatně chvíli myslel, že Dukla zvýšila náskok. "Jak je (kladenský) kotel nad námi, tak jsem myslel, že jsme dali gól my. Pak jsem se kouknul na televizi a dali oni, to mě hrozně mrzelo," podotkl gólman, který začal sezonu jako dvojka v extraligové Spartě a vypomáhal v první lize Slavii, ale na konci ledna zamířil do Jihlavy.

Lundströma mu bylo líto, jak při záskoku hned inkasoval. "Niklasovi jsem vůbec nezáviděl. Pro gólmana jít do rozjetého zápasu v jakékoliv situaci je těžké," připojil.

Při páteční prohře 1:4 chytal právě švédský gólman a Honzík dostal příležitost dnes. Dočkal se podruhé v play off, nastoupil předtím při výhře nad Litoměřicemi 4:2 v pátém utkání čtvrtfinále, v němž Dukla završila postup.

"Dozvěděl jsem se to včera po zápase. Nervozita žádná nebyla. Těšil jsem se, celý rok na to dřeme," popsal Honzík pocity před tím, než čelil týmu okolo Jágra a Plekance. "Oni jsou nebezpeční, ale druhá a třetí lajna s Vampolou i Zikmundem taky. Kladno není jen o první lajně," uvedl Honzík.

Nejtěžší chvíle prožíval podle svých slov od 54. minuty, kdy se Dukla bránila 115 sekund ve třech proti pěti. Honzík kryl největší šanci Plekance. "V jejich přesilovce pět na tři to bylo nejvíc nebezpečné. Bylo to ke konci zápasu a sil už moc není," řekl Honzík, který má za Karlovy a Spartu na kontě 54 zápasů v extralize.

Dukla, která suverénně ovládla základní část, podle něj poprvé v letošním play off předvedla výkon podle představ. "Říkali jsme si, že o tom jen mluvíme, jak musíme hrát, ale neděláme to. Dneska jsme konečně hráli výborně," prohlásil.

"Do zápasu jsme dobře vstoupili. Úplně jinak než do všech těch zápasů play off. Dneska jsme hráli opravdu playoffový zápas. Hráli jsem jako tým, blokovali jsme střely. Byl to od nás zápas hodný semifinále," podotkl Honzík.

Byl šťastný, že neinkasoval a pomohl k úspěchu. "Myslím, že kluci to tam čistili dneska dobře. Pár odražených puků tam bylo, ale naštěstí mě to všechno trefilo. Zvládli jsme to, zaplaťpánbůh," dodal Honzík.

Krvavé zranění utrpěl v sobotu i samotný Jágr, a to už v první třetině. "Soupeř mě tam omylem kopnul do žíly. Celou dobu to krvácelo. Nedá se nic dělat, takové je play off," řekl Jágr pro Českou televizi.