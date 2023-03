Hokejový útočník Vrána se v NHL stěhuje z Detroitu do St. Louis

Za popírání katyňského masakru v pátek Obvodní soud pro Prahu 7 potrestal bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu osmiměsíční podmínkou se zkušební dobou na pět let. Dalším dvěma obžalovaným - Vladimíru Kapalovi a Juraji Václavíkovi, uložil stejné podmíněné tresty. Obžaloba tvrdí, že muži v diskusi zveřejněné na kanálu YouTube zpochybňovali to, že katyňský masakr spáchali Sověti. Všichni tři muži odmítli obvinění, že popírali válečný zločin. Páteční verdikt není pravomocný.

Soudce Tomáš Hübner zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost, dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli na záznamu. Podle soudce ale nešlo o diskusi. "To nebyla diskuse, byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona," konstatoval Hübner. "Nikde na světě by si to nikdo nedovolil, jednalo by se o zločiny Němců, Osvětim, holokaust," doplnil.