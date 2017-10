Hokejový útočník Nečas se vrací z Caroliny do extraligového Brna

před 4 hodinami

Hokejový útočník Martin Nečas se vrací z Caroliny do extraligového Brna. Osmnáctiletý talent, jehož Hurricanes draftovali letos v prvním kole jako celkově dvanáctého hráče, odehrál v NHL jeden zápas. Teď ale bude pokračovat v dresu Komety, za niž hrál v nejvyšší soutěži v uplynulé sezoně.

Raleigh/Praha - Nečas si v přípravě vybojoval místo na soupisce Caroliny, v soutěžních zápasech se však objevil jen jednou - ve středu nastoupil proti Edmontonu. Dnes vedení zámořského klubu na svém webu oznámilo, že jej pošle hrát zpět do Evropy.

"Byla to neuvěřitelná zkušenost a jsem šťastný, že jsem si poprvé zahrál za Carolinu. Teď je ale čas vrátit se do Komety," uvedl Nečas na svém instagramovém účtu. Už se vydal na cestu do Evropy a domů do Brna má přicestovat v pondělí.

Nečasův návrat potvrdil i majitel Komety a hlavní trenér v jedné osobě Libor Zábranský. "V úzkém kontaktu jsme byli se skautem Robertem Kronem. Poté, co jsem se dozvěděl, jak se (generální manažer Caroliny Ron) Francis rozhodl, to bylo jasné. Poslední utkání v Dallasu už Neči nehrál," uvedl Zábranský po dnešním utkání Komety v Mladé Boleslavi.

"Pravda je ta, že jsem Nečimu hrozně přál, aby se tam udržel. Ale za Kometu jsme rádi, že dohraje sezonu tady. A že bude u nás," připojil Zábranský.

Nečas sehrál v přípravě za Carolinu šest zápasů a připsal si jednu asistenci. V NHl dostal šanci po třech duelech strávených na tribuně v Edmontonu (5:3) a při premiéře v NHL odehrál dohromady šest minut a 54 sekund. Pak se opět vrátil mezi náhradníky.

Podle Zábranského je v současné situaci návrat do Brna nejlepší variantou. "Pokud by se měl tenhle stav dál prodlužovat, není to dobře pro nikoho. Nejhorší by bylo, kdyby Neči dál nehrál. Máme říjen, zápasů moc nehrál. Je to mladý hráč, obrovský talent, který musí být pořád na ledě," uvedl šéf Komety.

"Martin potřebuje hrát, to je pro jeho kariéru momentálně to nejdůležitější, aby to mělo hlavu a patu. V Carolině ho do budoucna vidí mezi prvními šesti útočníky, tohle místo by ale teď hned nedostal. Takže se vrací, počítá s tím a těší se do Komety," uvedl hráčův agent Marek Vorel pro web iSport.cz.

Podle Zábranského Kometa neměla žádný příslib, že se Nečas vrátí, pokud se hned neprosadí do prvního týmu Caroliny. "Martin byl vysoko draftovaný, záleželo na Carolině. My jsme hrdi na to, jak jsme mu pomohli. Že má obrovský progres. O příslibu se dopředu vůbec nemluvilo, rozhodla Carolina. Já to bral tak, že jsem Martinovi hrozně přál, aby tam uspěl a sen se mu splnil," uvedl Zábranský.

Nečasovi se nováčkovský kontrakt na tři roky a celkem na 4,387 milionu dolarů pozastaví a posune se jeho platnost o rok. V minulé sezoně sbíral v Kometě zkušenosti i po boku útočníka a dlouholetého hráče NHL Martina Erata. "Mám představu, kde bude. To si zatím nechám pro sebe. Ale v pátek určitě bude hrát, pokud bude v pořádku. A jestli se bude cítit dobře," řekl Zábranský, že chce zařadit navrátilce už do duelu se Zlínem.

Věří, že Nečasovo další působení v Kometě bude oběma stranám velice prospěšné. "Neči měl obrovský vzestup, dostal strašně moc prostoru v prvním útoku. Hrozně mu pomohl Martin Erat. Všichni mu budeme pomáhat dál, a já věřím, že nám to svými výkony vrátí. Já vůbec nepochybuju o tom, že hned nastoupí, pokud bude zdravý, a bude stoprocentní. Na to ho znám moc dobře," dodal Zábranský.

Nečasův návrat je dobrou zprávou i pro juniorskou reprezentaci. Rodák z Nového Města na Moravě by měl patřit mezi klíčové postavy na světovém šampionátu hráčů do 20 let v Buffalu.