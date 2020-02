Hokejový svaz nesmí pořádat ligu juniorů, pohár se hrát může, rozhodl soud

Zlínský kraj vyměřil společnosti Arriva vlaky za potíže v železniční dopravě pokutu 690 tisíc korun, informoval po jednání se zástupci společnosti hejtmanův náměstek Pavel Botek (KDU-ČSL). Důvodem je porušení vzájemné smlouvy. Firma měla potíže s dodržováním jízdních řádů, několik týdnů v jejích vlacích nefungoval odbavovací systém pro prodej jízdenek cestujícím.

Firma Arriva vlaky zajišťuje od loňského 15. prosince veřejnou dopravu na několika tratích ve Zlínském kraji. Na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi stanicemi Staré Město u Uherského Hradiště a Bylnice a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.

Pokutu Arrivě vyměřil v lednu také Liberecký kraj, a to 815 tisíc korun. Dalších 670 tisíc korun bude muset Arriva zaplatit na příkaz ministerstva dopravy za nedostatky ve svých vlacích, informovaly Hospodářské noviny.