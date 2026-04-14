"Hokejový bůh nám to oplatil." Vladař vychytal Flyers na poslední chvíli postup do play off

Brankář Daniel Vladař předvedl v pondělním zápase NHL 24 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila hokejisty Caroliny 3:2 po nájezdech a jako poslední tým Východní konference postoupila do play off.
Flyers nezačali klíčové utkání dobře a Vladař inkasoval dvakrát už v první třetině. Překonali ho Bradly Nadeau a v přesilovce Nikolaj Ehlers.
Kontaktní branku Philadelphie dal v 28. minutě Matvej Mičkov a po polovině utkání vyrovnal v početní převaze Trevor Zegras. V nájezdech nikdo z hráčů Hurricanes na Vladaře nevyzrál. Za Flyers byl ve čtvrté sérii úspěšný Tyson Foerster.
Philadelphia zvítězila v pátém z posledních šesti utkání a poprvé od sezony 2019/20 postoupila do bojů o Stanley Cup. V prvním kole play off změří síly s pensylvánským rivalem Pittsburghem.
"U obou inkasovaných gólů jsem ani pořádně nevěděl, co se stalo. Vadilo mi to, ale věřil jsem, že se do zápasu vrátíme. Máme skvěle nastavené hlavy. Už od olympijské pauzy hrajeme play off hokej, protože jsme museli dohnat kluby, které byly v tabulce před námi. A kluci do toho i kvůli fanouškům, kteří si play off zaslouží, dali srdce. Právě v takových případech vám to hokejový bůh oplatí," řekl Vladař.
"Série proti Pittsburghu bude velká věc. Ale je jedno, kdo před námi stojí. Budeme hrát to svoje a uvidí se, jak to dopadne,“ dodal.
Obránce David Jiříček, kterého Philadelphia povolala z farmy, do zápasu nezasáhl. Zůstal jen na tribuně mezi zdravými náhradníky.
NHL: Tampa Bay - Detroit 4:3 v prodl., Florida - NY Rangers 3:2, Philadelphia - Carolina 3:2 po sam. nájezdech, Toronto - Dallas 5:6, St. Louis - Minnesota 6:3, Nashville - San Jose 2:3, Chicago - Buffalo 1:5, Edmonton - Colorado 1:2 po sam. nájezdech, Seattle - Los Angeles 3:5, Vegas - Winnipeg 6:2.