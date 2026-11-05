„Neuvěřitelný bordel." Expert zpražil IIHF a naznačil, jak mohou Rusové obejít zákaz

První příležitostí Rusů, jak se po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS vrátit do světového hokeje, má být šampionát juniorů, který v tradičním povánočním období hostí Kanada. Její premiér Mark Carney sice jasně vzkázal, že Rusko na turnaj nepustí, ale podle experta Szymona Szemberga to nemusí být tak jednoduché.
Szemberg, polský rodák dlouhodobě žijící ve Švédsku, působil 13 let jako ředitel komunikace Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a i díky bohatým zkušenostem z dalších pracovních pozic platí v hokejovém prostředí za protřelého insidera.
„Vzhledem k rozhodnutí kanadské vlády neudělit ruskému týmu víza se zdá, že premiér Carney vyřešil nejpalčivější problém IIHF,“ napsal na síti X směrem k mistrovství světa dvacítek, které v Edmontonu a Red Deeru odstartuje 26. prosince.
„Tak lehké to ale není,“ dodal.
Klíčem pro Rusko jsou podle Szemberga jeho mladí hokejisté, kteří právě v kanadských klubech hrají.
„To, že se hraje v Kanadě, představuje pro Rusy velkou šanci. V různých kanadských juniorských ligách působí nejméně 70 Rusů. To znamená, že již disponují vízy a mohou se po Kanadě volně pohybovat,“ přemítal.
Přestože by Rusové v ideálním případě skládali svůj výběr jinak, podle Szemberga klidně půjdou i touto cestou, aby se juniorského šampionátu zúčastnili.
Ani kdyby Kanaďané nepustili do země žádného člena realizačního týmu, mohou si Rusové najmout personál z řad ruské diaspory.
„Ruský hokej udělá cokoliv, aby na MS juniorů byl. Vůbec mu nevadí, že přinejmenším polovina účastnických zemí prohlásila, že proti Rusku nenastoupí a raději kontumačně prohraje. I to by Rusové brali jako vítězství. I kdyby to mělo znamenat, že z celého šampionátu bude fraška,“ vyťukal Szemberg.
Už dříve po rozhodnutí arbitrážního soudu zkritizoval IIHF za to, že značnými skulinami ve svých řádech návrat sborné umožnila. Přestože Rusko už déle než čtyři a půl roku vede válku na Ukrajině.
Nelíbilo se mu, že IIHF opakovaně nepouštěla Rusy na turnaje kvůli bezpečnosti, na což nakonec u CAS ostatně „dojela“.
„Pravděpodobně se lidé v IIHF báli toho, že pokud by mluvili o válce a zapsali ji do stanov, lidé by jim kladli otázky, proč mohou startovat Spojené státy americké. USA přece taky napadly Venezuelu, doteď válčí v Íránu. Je pravda, že světových konfliktů je celá řada. Potom by museli velmi jasně vymezit rozdíly mezi ruskou válkou a jinými válkami,“ rozebíral Szemberg v rozhovoru pro Hokej.cz.
„Zároveň se Rusko liší v něčem dalším – hokejoví funkcionáři i někteří hráči jsou tak moc provázaní se současným režimem, s prezidentem Vladimirem Putinem a Kremlem. Tohle není případ USA, tamní federace USA Hockey je zcela nezávislá na politice Bílého domu. IIHF se do té argumentace ale pustit nechtěla,“ vysvětloval.
Výsledkem je podle Szemberga „neuvěřitelný bordel“.
Kanaďané tvrdí, že Rusy nepustí na MS juniorů. Němci připouštějí, že se vzdají organizace šampionátu mužů v příštím roce. A jednotlivé národní svazy včetně českého oznamují, že se případné zápasy proti Rusku chystají bojkotovat.
To může nejen podle Szemberga představovat další problém. Rusové by údajně mohli soupeře, kteří proti nim odmítnou nastoupit, hnát rovněž k arbitrážnímu soudu.
„Pokud se bude Rusko domnívat, že se ostatní země neřídí rozhodnutím CAS, může požadovat uložení vysokých pokut,“ uvedl pro agenturu TT Conny Jörneklint, švédský právník a bývalý soudce CAS.
Sportovní arbitrážní soud řeší spory ve světě sportu od roku 1984 a podle Jörneklinta nepřipadá v úvahu, aby se IIHF nebo jednotlivé národní svazy postavily proti jeho právnímu systému.
„Dovedu si představit, že pokud IIHF neuposlechne CAS a nepovolí Rusku hrát na mistrovství světa, budou Rusové požadovat pokutu třeba ve výši miliardy dolarů. Zkrátka částku, kterou si nikdo netroufne zaplatit, aniž by ho to zničilo,“ řekl.
Rada IIHF se v Curychu sešla v pondělí, aby se dohodla na dalším postupu po pátečním verdiktu CAS. Ve středu její viceprezident Petr Bříza na dotaz ČTK uvedl, že se jednání protáhne do čtvrtka.
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