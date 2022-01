Olympijská rezerva. Reprezentační celky mohou rozšířit nominace o šest hráčů

Hokejové reprezentace mohou na olympijských hrách v Pekingu rozšířit tým o pět hráčů do pole a brankáře, kteří budou připraveni zaskočit v případě nákazy koronavirem v mužstvu či zranění. O rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IHF) v pondělí jako první informovala kanadská televizní stanice TSN.

"Informaci jsme dostali dnes odpoledne," potvrdil informaci manažer reprezentace Jan Černý s tím, že trenéři a generální manažer se budou nově vzniklou situací zabývat.

Vedení hokejového svazu ji bude řešit i s představiteli Českého olympijského výboru. V Pekingu budou totiž dodatečně nominovaní hráči s týmem trénovat, nebudou ale ubytováni v olympijské vesnici.

"Musíme vše vyřešit a najít pro ně ubytování. A my teď nevíme, jaké jsou tam kapacity. Vedle toho budou muset hráči například projít celou (akreditační) procedurou. Může se tak stát, že se k nám v dějišti připojí až po pětidenní karanténě, abychom si byli jistí, že nebudou mít problém," uvedl Černý.

IIHF prakticky zavádí takzvaný "taxi squad", který se používá v NHL. S týmem se v zámoří připravují hráči, kteří rozšíří soupisku a jsou připraveni nahradit hokejisty vyřazené kvůli koronaviru.

Doposud měly jednotlivé týmy v dispozici soupisku s 25 hráči. Český kouč Filip Pešán si například vybral tři brankáře, osm obránců a 14 útočníků, do každého zápasu přitom může použít 22 hokejistů.

Hráči nad rámec nominace, kteří se mohou vydat do Číny a tam čekat, zda je nebude národní tým potřebovat, by měli vzejít z dřívějšího seznamu náhradníků. Původně na něm měli Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem 30 jmen, nyní je to zhruba polovina.

"Náhradníků máme připravených čtrnáct patnáct. Někdo se zapojuje do těch testů více a testuje se na denní bázi. Někdo je zase připravený, aby se začal testovat, kdyby nás to postihlo ve větším množství. Někteří kluci jsou v izolaci. Není to ale úplně snadné ani ohledně logistiky, protože máme specializované laboratoře, které uznává Čína. Není to tak, že by si někdo zašel doma na PCR test a pak mával lejstrem, že může letět na olympiádu. Není vůbec jednoduché to všechno podchytit," uvedl Pešán v rozhovoru pro Českou televizi.

Na zúženém seznamu náhradníků jsou útočníci z extraligy Matěj Blümel (Pardubice), Jakub Flek (Karlovy Vary) či Filip Chlapík (Sparta). "Jsou to hráči, kteří jsou v pohotovosti, ale nejsou jediní. Těch hráčů je víc," řekl Pešán.