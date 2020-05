Hokejová Třebíč smutní. Ve 47 letech náhle zemřel kouč prvoligového klubu Radek Novák

View this post on Instagram

☹️S velkou lítostí vám musíme oznámit, že Radek Novák, hlavní trenér a sportovní manažer klubu, zemřel 😰 Jménem Horácké Slavie vyjadřujeme celé rodině a pozůstalým upřímnou soustrast. Bližší informace přineseme v nejbližší možné době. Zpráva nás velmi zasáhla ☹️ #nezapomenemetrenere