Hokejová Sparta smutní, Boleslav u ní vydřela výhru po pěti letech, padly i Pardubice

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 areně poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek. Sparta tak nezvládla první domácí utkání v sezoně. Zápas sledovalo 12.445 diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku.
Pražané se snažili vytvořit si hned v úvodu herní převahu, výraznější šance si však nevypracovali. Bruslaři byli nebezpeční z rychlých protiútoků, otevřít skóre ale nedokázali ani v první přesilové hře.
Při vyloučení Mikaela Seppäläho navíc vůbec neohrozili brankáře Jakuba Kováře, který jako jednička nastoupil i do třetího zápasu Sparty. V 18. minutě se hosté dostali do vedení, když Gardoň tečoval Kubíčkovu střelu a připsal si první extraligový gól po 22 měsících.
Druhá třetina byla mnohem zajímavější. Sparta na přelomu první a druhé třetiny nevyužila první početní výhodu a poté přišly velké šance. Nejprve zahrozil hostující Jandric, poté domácí Sekáč s Řepíkem. Po Řepíkově střele prošel puk za záda brankáře Mokryho, ten jej ale následně dokázal dostat pod své tělo.
V 25. minutě posunul hosty do dvougólového vedení obránce Kubíček, jenž využil Kovářova zakrytého výhledu. Následně byl ale vyloučený Skalický a Kousal v přesilové hře snížil. Sparta si vytvořila velkou převahu a Chlapík o dvě minuty později vyrovnal.
Nerozhodný stav však vydržel jen 17 sekund, než vrátil Středočechům vedení Lichtag. Domácí však ještě ve druhé třetině dokázali opět vyrovnat. V přesilovce se trefil Blümel a připsal si první gól po návratu ze zámoří. Následně byl blízko další branky Chlapík, Mokry ale stihl zakročit betonem.
Sparta se i nadále tlačila za čtvrtou brankou. Furch, jenž ve třetí třetině nahradil zřejmě zdravotně indisponovaného Mokryho, ale odolával. Z brejku navíc na druhé straně zahrozil Buchtele, Kovář byl ale připravený. V 55. minutě jej ale od modré čáry prostřelil Pavlík a Mladá Boleslav opět vedla. Poslední slovo měl při power play domácích Gríger, jemuž byl připsaný gól po faulu Shorea.
Liberec si vyšlápl na mistra
Hokejisté Liberce zvítězili v Pardubicích 5:4 a vybojovali na třetí pokus první výhru v sezoně. Dvěma góly se na ní podílel útočník Jaromír Pytlík. Úřadující šampion si připsal druhou porážku ze čtyř utkání a nezvládl druhé ze tří vystoupení před vlastním publikem. Nezabránil tomu ani třemi asistencemi útočník Roman Červenka a dvěma brankami Matěj Stránský.
První třetina vyšla lépe hostům. Už ve 4. minutě minul odkrytou branku Rychlovský a Liberec se tlačil do dalších šancí. V 9. minutě se prosadil sedmnáctiletý obránce Kachlíř, který vstřelil premiérový gól v 16. duelu v extralize v kariéře. Dynamo si sice vzalo trenérskou výzvu kvůli ofsajdu, ale rozhodčí po kontrole u videa ohlásil, že není možné určit, zda bylo pravidlo o ofsajdu porušeno. Gól platil, trest domácímu týmu nebyl uložen.
Východočeši si pak zahráli první přesilovku, při které se usadili v útočné třetině, ale ani Tomášek nebo Sedlák puk za Kváčova záda nedopravili. V 18. minutě dostali početní výhodu hosté, jenže ani oni přesilovku nevyužili.
Skóre se změnilo až ve druhé polovině utkání. Ve 32. minutě ještě nezakončil Stránský, na kterého ale navázal Sedlák a z dorážky vyrovnal. Dynamu se potom na chvíli povedlo stav duelu otočit, když ve 35. minutě skóroval obránce Dvořák.
Jenže uběhlo pouze 37 sekund a bylo vyrovnáno. Zblokovaný puk si našel Pytlík a pohotově překonal gólmana Willa. Závěr druhé třetiny patřil přesilovce pět na tři, kterou si po současném vyloučení dvojice Pytlík a Faško-Rudáš zahrály Pardubice. Hosté se ale s přispěním brankáře Kváči ubránili a drželi nerozhodný stav.
Ve 45. minutě mohl Filippi vrátit Liberci vedení, ale po průniku Willa nepřekonal. Za čtyři minuty už byl úspěšnější Pytlík, který z prostoru kruhu zamířil přesně. Za necelé dvě minuty využil pardubické nedůslednosti Sandberg a zvýšil na 4:2.
Plány Dynama navíc zkomplikovalo vyloučení Čerešňáka v 55. minutě, domácí v oslabení neinkasovali, ale stále prohrávali o dva góly. Jejich hru bez brankáře pak vylepšilo vyloučení libereckého Zileho, který se hned po třech sekundách vrátil z trestné lavice. V liberecké brance totiž skončila dělovka Košťálka. Výhru hostů pak potvrdil Filippi, který se trefil do prázdné branky Pardubic. Dynamu už nestačila ani další trefa Stránského.
Předehrávka 11. kola hokejové extraligy:
HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 32. L. Sedlák (M. Stránský, Červenka), 35. T. Dvořák (M. Tourigny, L. Sedlák), 58. Košťálek (Červenka, Tomášek), 60. M. Stránský (Tomášek, Červenka) - 9. Kachlíř (Faško-Rudáš, A. Musil), 36. J. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 49. J. Pytlík (A. Musil, Ahac), 51. Sandberg (Filippi), 60. Filippi. Rozhodčí: Mejzlík, Vrba - Brož, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Kondelík (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Diváků: 8157.
Pardubice: Will - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, Mikliš, Gazda, T. Dvořák, Chabada - M. Stránský, L. Sedlák, Červenka - Tomášek, Kondelík, Smejkal - Mandát, T. Nosek, Kelemen - Vondráček, Sobotka, M. Válek - Macek. Trenér: Pešán.
Liberec: Kváča - Kachlíř, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Lenc, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, Faško-Rudáš - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Dohrávka 3. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 28. P. Kousal (Sekáč, Chlapík), 30. Chlapík (Sekáč, Hyka), 40. Blümel (Řepík, Vesalainen) - 18. Gardoň (Š. Kubíček, Gavars), 25. Š. Kubíček (Martel, Morand), 30. Lichtag (Gardoň, Gavars), 55. F. Pavlík (Morand, Jandric), 60. Gríger (Jandric). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Hnát, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 12.445.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Mašín, M. Seppälä, Krejčík, Knot, Sirota, N. Seppälä - Chlapík, Shore, Blümel - P. Kousal, M. Špaček, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Dzierkals. Trenér: P. Augusta.
Mladá Boleslav: Mokry (41. D. Furch) - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, Křepelka - Buchtele, Gríger, Skalický - Martel, Morand, Jandric - Rekonen, Fořt, R. Koblížek - Gardoň, Gavars, Lichtag - Malínek. Trenér: Haken.
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