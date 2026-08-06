Zklamání a rychlý pád z euforie. Mladí Češi neprošli ani do semifinále

Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu Finsku 4:5 a do semifinále nepostoupila.
Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek ve skupině až třetí a v noci na sobotu od 3:00 SELČ budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
"Po přípravných zápasech jsme určitě věřili, že tady budeme bojovat o postup, což jsme bojovali, ale nepovedlo se to. Určitě je to zklamání," přiznal Nedvěd na webu hokej.cz.
Před turnajem se přitom tým vezl na vlně euforie. V přípravě na prestižní akci sehrál tři duely a ani jednou neinkasoval, po dvou výhrách nad Švýcary deklasoval v generálce Kanadu dokonce 6:0.
"Bohužel se nám stalo to, že jsme za tři zápasy v přípravě nedostali ani gól, potom jsme v turnaji neuměli reagovat na to, když jsme ho dostali," doplnil kouč.
Čeští mladíci začali přímý souboj o postup rychlým gólem, už po 68 vteřinách otevřel skóre Kovář.
Jenže druhá polovina úvodního dějství patřila Finům. Seveřané do přestávky otočili skóre, a když udeřili dvakrát také v nástupu do druhé části, odskočili na 4:1.
"Ačkoli jsme se o tom bavili a rozebírali to, tak jakmile jsme dostali gól, celá naše hra se na patnáct dvacet minut úplně rozpadla a zhroutila," nechápal Nedvěd.
"Dostali jsme sérii dalších gólů a pak už jsme klíčové zápasy museli dotahovat z velké ztráty, což je strašně těžké," připojil trenér.
V brankovišti pak Štěpánek nahradil Martínka. Po polovině utkání sice snížil svým prvním gólem v duelu Mareš, jenže Finové si o chvilku později vzali díky přesilovkové trefě tříbrankové vedení zpět.
Nástup do třetí třetiny patřil naopak českému týmu a v 45. minutě to bylo po trefách Mareše a Gombára 4:5, jenže další gól už nepadl.
"Finové výborně bruslí a jsou silní v soubojích, což jsme věděli. Ale to my jsme taky. Když jsme se potom trošku nakopli, spadlo to z nás, dali jsme gól a zase si zvedli sebevědomí, tak jsme najednou souboje vyhrávali," prohlásil Nedvěd.
"Jsou to mladí kluci, je jim šestnáct sedmnáct let, takže budeme muset pracovat na tom, abychom byli konzistentní," vytkl kouč cíl.
Přes vysoké ambice čeká jeho tým jen boj o páté místo se Švýcary, které Češi v přípravě porazili nedávno na jejich půdě 2:0 a 4:0.
"Máme pak před sebou dlouhou cestu a určitě se nám pojede líp, když poslední zápas zvládneme a ukážeme, že umíme vyhrávat, než kdybychom zase prohráli a jeli domů vyloženě v negativním rozpoložení," prohlásil Nedvěd.
Ze skupiny A se podařilo proklouznout do semifinále Slovákům. Ačkoliv měli ze dvou úvodních vystoupení na kontě jen bod, triumfem 6:2 nad Švýcary se posunuli na druhé místo za suverénní Kanadu a v semifinále se utkají s Američany. Ti stejně jako domácí Kanaďané ovládli skupinu bez ztráty bodu.
Ve druhém semifinále na sebe narazí Kanada s Finskem, duel o sedmou příčku čeká Švédy a Němce.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:
Skupina B:
Česko - Finsko 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)
Branky: 31. a 43. Mareš, 2. Kovář, 45. Gombár - 11. Santala, 18. Torvinen, 23. Pahkamaa, 25. Fugleberg, 34. Lenni Kokkonen.
USA - Německo 8:1
Konečná tabulka:
1.
USA
3
3
0
0
0
18:6
9
2.
Finsko
3
2
0
0
1
11:10
6
3.
Česko
3
1
0
0
2
16:14
3
4.
Německo
3
0
0
0
3
6:21
0
Skupina A:
Slovensko - Švýcarsko 6:2, Kanada - Švédsko 7:4.
Konečná tabulka:
1.
Kanada
3
3
0
0
0
20:8
9
2.
Slovensko
3
1
0
1
1
10:12
4
3.
Švýcarsko
3
1
0
0
2
12:19
3
4.
Švédsko
3
0
1
0
2
14:17
2
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