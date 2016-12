Česká juniorská reprezantace nastoupila do včerejšího utkání s Finy jako outsider. V očích veřejnosti nám nepomohla ani hodně nepovedená příprava před šampionátem. Češi však nastoupili do zápasu aktivně a svému soupeři se vyrovnali pohybem i nasazením. V 5. minutě poslal národní tým do vedení vítkovický obránce Daniel Krenželok, jehož tečovaná střela od modré čáry skončila za Vehviläinenem. Za pár minut mohl zvýšit Šoustal, který nevyužil přečíslení.



Směrem k finské brance byli Češi aktivní, ale problémy v obraně byly evidentní. V 9. minutě navíc Škarek nepodržel svůj tým a propustil lacinou střelu na první tyč. Češi ale i přesto působili sympatickým dojmem a dostávali se do zajímavých šancí. Zdálo se, že zápas půjde do prodloužení, ale v 59. minutě vypálil Špaček, který vystřelil českému týmu tři velice důležité body. Kaňkou na utkání je zranění obránce Kvasničky, u kterého není jasné, zda nastoupí do dnešního utkání.



V dnešním utkání nastoupí Češi po necelých patnácti hodinách odpočinku proti Švýcarsku, pro které to bude první utkání na turnaji.



Kanadské bodování

1b - Krenželok (1+0), Špaček (1+0), Nečas (0+1), Musil (0+1), Zbořil (0+1)





Tak jako se musí Češi obejít bez Pavla Zachy, který válí v NHL, i Švýcaři museli oželet např. Denise Malgina, který je spoluhráčem Jaromíra Jágra na Floridě. Největší hvězdou švýcarského výběru tak je Nico Hischier, který září v QMJHL, kde

ve 31 zápasech vstřelil 23 gólů a na dalších 25 přihrál. Měl by se umístit v top 10 následujícího draftu. Společně s ním v zámoří působí také Calvin Thürkaut (Kelowna) a Philipp Kurashev (Quebec).

Švýcarům se celkem povedla příprava na tento turnaj. S Kanadou padli až v prodloužení výsledkem 4:3 (Hischier 2+1) a stejným výsledkem podlehli také USA.