Švédsko rovněž vstoupilo do přípravy na šampionát úspěšně. Dvakrát ve dvou dnech si smlsli na Slovensku, které utrpělo porážky 6:3 a 7:1. Následně si Tre Kronor vyšlápli také na Dánsko. To se muselo smířit s prohrami 4:1 a 5:1. I vstup do turnaje v Pardubicích se Švédům povedl. Na úvod totiž těsně zdolali Rusko 2:1, ale to také byla jejich zatím poslední výhra. Poté totiž podlehli 3:1 rozjetému výběru České republiky a na závěr podniku schytali debakl 7:3 od Finů. Také Švédsko představí na domácím turnaji další posily. K týmu se připojili čerstvý vítěz ligy Elias Petersson, či zámořské hvězdy Anders Nilsson, Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson, John Klingberg, Lias Andersson, Mika Zibanejad a v neposlední řadě také Mikael Backlund nebo Mattias Janmark.