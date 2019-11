Česko - Finsko 3:2 sn. Fantastický Langhamer vychytal nájezdy a druhé vítězství

Čeští hokejisté vstoupili do letošního Karjala cupu velmi dobře. Ve úvodním zápase se totiž ve čtvrtek představili ve Švédsku, když čelili domácím hokejistům Tre Kronor. Češi vyprodukovali celkem 31 střel a ve 25. minutě se zásluhou Jaškina dostali do vedení. Následně sice Wikstrand vyrovnal, ale do konce druhé periody vrátil českou reprezentaci do vedení Jan Kovář. V poslední části Češi přežili několik oslabení, ale nakonec přidali pojistku Řepíkovou trefou do prázdné brány. Počtvrté v řadě tak porazili švédské hokejisty.