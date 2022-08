Odchovanec Vrána zářil na exhibici k dvaceti letům od vzniku letňanských Letců

Elitní čeští hokejisté současnosti se dnes představili na exhibici v Letňanech, kde místní Letci oslavili dvacet let od založení pražského klubu.

Stejně jako v pátek ve Žďáru nad Sázavou předvedli své umění David Pastrňák, Jakub Voráček, Jan Rutta, Filip Zadina nebo Jakub Vrána. A právě Vrána, nejslavnější letňanský odchovanec, na ledě zářil, vstřelil hned pět gólů a pomohl Letcům k vítězství nad výběrem hvězd 11:8.

"Šlapali jsme a chtěli jsme vyhrát. Ale hlavně jsme si to všichni pořádně užili," uvedl šestadvacetiletý útočník Detroitu, který v Letňanech působil do patnácti let pro web sport.cz. "Přišlo mi to jako dřív, kdy jsem tu nastupoval v dorostu nebo žácích. Jsem moc rád, že přišlo hodně lidí. Nikdy jsem neviděl takhle zaplněný letňanský zimák. Zahřálo mě to na srdíčku," přiznal Vrána.

V týmu s vítězem Stanleyova poháru z roku 2018 nastoupil například brankář Lukáš Pařík, Milan Antoš nebo Lukáš Rousek. V brance hvězdného výběru byl Vít Vaněček a vedle Voráčka, Pastrňáka, Rutty či Zadiny za ně hrál i Matěj Blümel, Jan Hlaváč nebo David Výborný.

"Bylo to znát, že se hrálo takhle rychle za sebou. Moc nám to s Pastou nejezdilo," poukázal Voráček na dvě exhibice v rychlém sledu pro iSport.cz. "Bylo nás jenom dvanáct, takže to bylo náročný. Ale přišlo spoustu lidí, užili jsme si to," doplnil jej Pastrňák, jenž se v létě stejně jako řada hráčů z NHL v Letňanech připravuje na ledě.