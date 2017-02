Vrána ani Uher se nominace nedočkali. Reprezentaci z hráčů Sparty doplní jen Řepík

před 30 minutami

Po finále hokejové Ligy mistrů s týmem Sparty do Česka neodletí Michal Řepík, který zůstane v Göteborgu na reprezentační akci Švédské hokejové hry.

Praha - Kádr českých hokejistů pro Švédské hry doplní útočník Michal Řepík ze Sparty. Osmadvacetiletý účastník loňského mistrovství světa v Rusku se k týmu připojí ve středu přímo v dějišti turnaje v Göteborgu, kde dnes Pražané neúspěšně bojovali ve finále Ligy mistrů s domácí Frölundou (3:4 v prodloužení).

V úvahách kouče Josefa Jandače o rozšíření kádru reprezentace pro třetí díl Euro Hockey Tour figurovali i další forvard Petr Vrána či Dominik Uher. Nakonec po telefonické domluvě s trenérem Sparty a zároveň svým asistentem Jiřím Kalousem dodatečně nominoval jen Řepíka.

Jandač už při pondělním srazu v Praze s povoláním Řepíka najisto počítal. "Postupně nabírá formu, má málo zápasů v soutěži, není nijak extra přetížený a po té žloutence a zranění už nabírá obrátky. Má dobrý fyzický fond. Jeho bychom určitě chtěli vidět," řekl Jandač. Řepík se na konci prosince vrátil do hry po zranění ramena.

U Vrány už Jandač dopředu avizoval, že se rozhodne podle jeho zdravotního stavu. "Má nějaké zdravotní problémy, takže uvidíme, jak na tom bude. V případě, že by se ještě něco stalo, tak máme v záloze ještě Dominika Uhra," uvedl v pondělí Jandač. Vrána nakonec bude chybět a debutu v reprezentaci se nedočká ani Uher.

V kádru je v současné době 24 hráčů, ale třetí brankář Patrik Bartošák z Vítkovic se po středečním tréninku odpojí od týmu a do Švédska nepocestuje.

Český tým bude ještě ve středu dopoledne trénovat v Praze a odpoledne odletí do Göteborgu, kde se připojí Kalous s Řepíkem. Do turnaje vstoupí Češi ve čtvrtek od 19:15 proti domácímu Švédsku. V sobotu v poledne se utkají s Finskem a v neděli ve stejném čase s Ruskem. Řepík by měl nastoupit poprvé až o víkendu.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry (9.-12. února):

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Jakub Kovář (Čerepovec/KHL), Patrik Bartošák (Vítkovice),

obránci: Radim Šimek, Ondřej Vitásek (oba Liberec), Tomáš Dvořák (Karlovy Vary), Lukáš Klok (Vítkovice), Jan Rutta (Chomutov), Jan Kolář (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL),

útočníci: David Kämpf, Vladimír Růžička mladší, Michal Vondrka (všichni Chomutov), Tomáš Hyka, Radan Lenc (oba Mladá Boleslav), Petr Holík (Zlín), Petr Jelínek (Liberec), Michal Řepík (Sparta Praha), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

autor: ČTK | před 30 minutami

Související články