S nejlepšími se nemůžeme rovnat, hrajeme stiga hokej. Varaďa popsal mezery juniorů

Trenér Václav Varaďa rozebral v článku na svém webu problémy českého hokeje, respektive důvody slabé výkonnosti dospívajících hráčů. Podle bývalého kouče mládežnických reprezentací u nich tuzemská výchova potlačuje kreativitu, rodiče a agenti jim škodí svou netrpělivostí a na vině je rovněž nestálý systém soutěží.

Václav Varaďa vedl české mládežnické reprezentace do 18 a 20 let. | Foto: Lukáš Caha

"Jako trenér reprezentace jsem se snažil o to, aby hráči nad samotnou hrou přemýšleli a dokázali se efektivně rozhodovat v těžkých situacích," začal Varaďa zamyšlení na osobních webových stránkách.

44letý trenér zastává názor, že je potřeba nabádat mladé hokejisty k většímu zapojení mozku, nejen svalů. V důležitých chvílích totiž často neví, jestli kotouč podržet, nebo odevzdat, z čehož v mnoha případech pramení fatální chyby.

Když Varaďa zmiňuje nesprávná rozhodnutí v klíčových momentech, ví dobře, o čem mluví. S reprezentací do 18 let skončil na mistrovství světa před třemi lety ve čtvrtfinále proti Finsku po porážce 5:6 v prodloužení.

Ani dvacítka pod vedením kouče třineckých Ocelářů nepřešla překážku před boji o medaile. Na šampionátu s vrcholem na začátku loňského roku podlehla Američanům 1:3, letos na domácím MS v Ostravě jednoznačně nestačila na Švédy a prohrála 0:5.

"V dorosteneckému věku se hráči často alibisticky zbavují kotouče, což je jedna z věcí, která pohřbívá český hokej. Když se hráč slepě zbaví puku, dává tím z mého pohledu šanci soupeři," napsal Varaďa. Tvrdí, že hrát na kotouči a unavovat tím soupeře je velmi důležité. U protějšího týmu pak dochází ke kumulaci chyb, které vedou k oslabení či inkasované brance.

Problém je, že alibistické myšlení "hlavně nic nepokazit" mají hokejisté vžité od nižšího věku a při přechodu na dospělý hokej je podle Varadi nesmírně těžké jejich přístup změnit. "Je to otázkou hladiny herní inteligence, která u mnohých již dosáhla stropu," poznamenal.

"Hráč jezdí ve své drážce jenom nahoru a dolů jako naprogramovaná figurka bez vlastní invence. Občas tomu říkám stiga hokej," zmínil kouč stolní formu hokeje, kde se plastoví hráči hýbou jen ve svém prostoru.

Po nástupu k reprezentaci byl bývalý útočník a mistr světa z let 2000 a 2005 nemile překvapený připraveností hráčů. Někteří podle jeho slov od prvního cvičení jezdili v předklonu, nebyli schopní trénovat v očekávané intenzitě. Jiní měli naopak k solidní kondici omezené herní činnosti.

"Naši junioři se kvalitou, fyzickou kondicí ani dovednostní úrovní hráčům ze světové top pětky nemohou rovnat," odhalil Varaďa holý fakt a mezi světovou špičku zařadil vedle zámořských velmocí Švédy, Finy a Rusy.

Varaďovi se nelíbí, že mnozí hráči odcházejí z Česka do zahraničí, stále nejčastěji do zámoří, příliš brzy. "Netrpělivost je velká slabina českého hokeje, netrpělivost agentů a rodičů. Agenti slibují v zahraničí lepší zítřky a okamžité splnění snů, jenže kluci nejsou v mnoha případech připraveni dovednostně, bruslařsky ani mentálně," usoudil rodák z Kopřivnice.

Přidejte slabou kondici, jazykovou bariéru, emoční nevyzrálost a pak se junioři vrací po dvou letech často buď na stejné úrovni jako při odchodu, nebo ještě slabší. "V 18 letech měli potenciál, jenže neuspěli a po návratu mnohdy narazí na systém odstupného," upozornil na další problém.

"Druhou věcí je, že bychom si měli mladé držet doma, nabídnout jim kvalitní zázemí, stabilní soutěže v jednotném tvaru a také prestižní budoucnost. Když mluvím s kolegy ze zahraničí, zpravidla žasnou nad tím, jak nekoncepční prostředí zde hráčům nabízíme," napsal Varaďa.

Naráží tím na neustále změny v systému (nejen) mládežnických českých soutěží. Každoroční prohlášení o nové koncepci, nekonečné nafukování lig a pak najednou zase nenadálé škrtání od stolu, jež vloni skončilo při kauze svazu proti třem klubům až u soudu.

"Zatímco příští rok tomu bude 60 let, co se první člověk podíval do vesmíru, jednotná forma hokejových soutěžích v Česku je pořád v nedohlednu," rýpl si Varaďa a přirovnal český systém k telenovele.

Od léta 2017 je Varaďa hlavním trenérem Třince, který přivedl nejdříve k extraligovému stříbru a vloni k titulu. Od Ocelářů dostal na jaře smlouvu na sedm let, druhou nejdelší v historii soutěže. Ambiciózní klub jeho filozofii naprosto věří.

Od loňského listopadu publikuje své názory na vlastním webu. V únoru rozebíral trpký konec u reprezentace do 20 let a jednání ze strany svazu, na konci června komentoval diskutovanou kauzu s uniklou nahrávkou ze šatny dorostenců Techniky Brno a projevem trenéra Martina Stloukala.