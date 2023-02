V nominaci hokejistů na Švédské hry jsou dva nováčci, vrací se Kovář a Sobotka

Dva nováčky zařadil do pětadvacetičlenné nominace na Švédské hry v Malmö finský trenér českých hokejistů Kari Jalonen. Debutovat může pardubický obránce Ondřej Vála a mezi triem gólmanů je Jan Lukáš z Olomouce, který dosud v národním týmu nechytal.

S týmem ale bude Lukáš jen trénovat v úterý a ve středu v Praze, na turnaj by se dostal pouze v případě potíží Petra Kváči z Liberce či Aleše Stezky z Vítkovic. "Zná svoji roli," řekl Jalonen na tiskové konferenci. Stejnou úlohu plnil v listopadu před turnajem Karjala Stezka a v prosinci před Švýcarskými hrami osmnáctiletý Jakub Vondraš z juniorky Plzně.

Jalonen pozměnil původní plán vzít na třetí díl Euro Hockey Tour tým do 25 let a nominoval i zkušené hráče, které v sezoně ještě neměl k dispozici. "Měli jsme v týmu v této sezoně už šedesát hráčů a máme velmi dobrý obrázek o tom, kteří hráči z Evropy jsou schopni obstát na mezinárodní úrovni. V tomto týmu je šestnáct hráčů, kteří v této sezoně ještě v reprezentaci nehráli," uvedl.

Poprvé od loňských olympijských her v Pekingu se do týmu vrací centr Jan Kovář ze švýcarského Zugu, který bude mít možnost rozšířit sbírku 147 reprezentačních startů. Po stejně dlouhé době se může představit útočník Vladimír Sobotka ze Sparty, který byl zařazen už do kádru pro prosincové Švýcarské hry v Helsinkách a Fribourgu, ale omluvil se ze zdravotních důvodů.

Podobně jako obránce Michal Kempný, jeho spoluhráč ze Sparty. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem se představil naposledy loni v květnu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, kde se podílel na zisku bronzu.

V nominaci je znovu i bek Michal Jordán, který v listopadu skončil v KHL v Chabarovsku a od začátku prosince působí ve švýcarském celku Rapperswil-Jona. Na loňském šampionátu byli u zisku první medaile od roku 2012 také útočníci Jakub Flek, z Komety Brno, Jiří Černoch z Karlových Varů a Jiří Smejkal s Hynkem Zohornou z Oskarshamnu.

Poprvé v sezoně dostanou příležitost také gólmani Petr Kváča z Liberce, v prosinci omluvený Aleš Stezka z Vítkovic, obránci Jakub Jeřábek z Třince, Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi, Lukáš Klok z Rögle a útočníci Jan Bambula z Olomouce, Oscar Flynn z Liberce, Dominik Lakatoš z Vítkovic, Adam Musil z Pardubic, Lukáš Jašek z Pelicans Lahti a Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli. Pýcha byl s týmem v prosinci v Helsinkách, ale kvůli nemoci do hry nezasáhl a odcestoval domů.

Účast ze Švýcarských her si zopakují obránci Petr Zámorský z Plzně, Libor Zábranský mladší z Jukuritu Mikkeli a útočníci Ondřej Beránek s Jiřím Černochem z Karlových Varů, Smejkal, Jakub Flek, Kryštof Hrabík z Plzně a Filip Chlapík z Ambri-Piotty. Na listopadovém turnaji Karjala v Českých Budějovicích a Turku hrál obránce Vojtěch Mozík ze švédského Rögle a útočníci Hynek Zohorna.

Vedle Kováře a Sobotky se poprvé pod Jalonenem, který převzal tým po Filipu Pešánovi po loňské olympiádě, představí i Pýcha, Flynn, Lakatoš, Adam Musil, Jašek a Kovařčík. V zápasech pak také Klok, který byl v dubnu na startu přípravy před MS, ale nakonec ze zdravotních důvodů soustředění opustil. Za Česko hrál stejně jako Kovář a Sobotka naposledy pod pěti kruhy v Pekingu.

Český tým se sejde v pondělí v Praze a od úterka bude trénovat na stadionu Hvězdy. Ve středu se přesune do Malmö. Ve čtvrtek od 19:00 nastoupí proti domácímu Švédsku, v sobotu v poledne jej čeká duel s Finskem a v neděli ve stejný čas se Švýcarskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry v Malmö (9.-12. února):

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 5 zápasů), Aleš Stezka (Vítkovice; 1), Jan Lukáš (Olomouc; 0).

Obránci: Jakub Jeřábek (Třinec; 71 zápasů/5 branek), Michal Kempný (Sparta Praha; 62/5), Ondřej Vála (Pardubice; 0/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 5/1), Petr Zámorský (Plzeň; 69/2), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 101/5), Lukáš Klok (Lugano/Švýc.; 38/6), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.; 53/4), Libor Zábranský mladší (Jukurit Mikkeli/Fin.; 69/2).

Útočníci: Ondřej Beránek (27/2), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 24/7), Hynek Zohorna (66/8), Jiří Smejkal (oba Oskarshamn/Švéd.; 45/8), Jan Bambula (Olomouc; 2/0), Jakub Flek (Kometa Brno; 49/9), Oscar Flynn (Liberec; 2/0), Kryštof Hrabík (Plzeň; 2/0), Dominik Lakatoš (Vítkovice; 4/1), Adam Musil (Pardubice, 21/2), Vladimír Sobotka (Sparta Praha; 48/9), Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýc.; 14/2), Lukáš Jašek (Pelicans Lahti/Fin.; 9/1), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 147/36), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 3/0).

Program turnaje - čtvrtek 9. února, 19:00: Švédsko - Česko (Malmö), 20:15: Švýcarsko - Finsko (Curych). Sobota 11. února (Malmö) - 12:00: Česko - Finsko, 16:00 Švédsko - Švýcarsko. Neděle 12. února (Malmö) - 12:00: Švýcarsko - Česko, 16:00 Švédsko - Finsko.

Tabulka Euro Hockey Tour po druhém turnaji: