Úžasný zápas, nezapomenutelný turnaj. Češi byli hrdí, i když jim zlato těsně uniklo

Zklamání z prohry v těsném a dramatickém finále, ale zároveň hrdost na to, co na turnaji dokázali, se mísila v pocitech českých hokejových juniorů, kteří na mistrovství světa získali stříbrné medaile.

Smutní čeští hokejisté po finále MS do 20 let | Foto: www.iihf.com

"Určitě je to velký úspěch, akorát jsem ještě v takovém stádiu, kdy panuje zklamání," přiznal útočník Jiří Kulich.

Češi ve finále s favorizovanou domácí Kanadou prohrávali 0:2, ve třetí třetině ale parádně zabrali, vyrovnali a byli velmi blízko zlaté tečce. Nakonec však padli 2:3 v prodloužení. "Úžasný zápas a skvělý zážitek pro nás všechny," vydechl kouč stříbrných mladíků Radim Rulík.

"Teď je to ještě tedy zklamání, ale ono to opadne a budeme na to vzpomínat jen v krásném. Určitě na to nikdo nezapomeneme: ať už jaká tady byla parta nebo co všechno jsme společně dokázali," líčil Kulich.

Česko si zahrálo finále po dlouhých 22 letech. Na turnaji ani jednou neprohrálo v základní hrací době a vedle výsledků si vysloužilo obrovský respekt i díky výkonům. "Je to nezapomenutelný turnaj, získali jsme medaili… Tohle je pro mě nejvíc," svěřoval se kapitán stříbrného mužstva Stanislav Svozil.

I když v boji o zlato prohrával 0:2, český tým si pořád věřil. "Sice jsme ztráceli dva góly, ale nikdo z nás si nemyslel, že je po zápase. Museli jsme vstřelit dva góly, šli jsme si za tím a podařilo se nám to," ocenil bojovnost mužstva Svozil.

Zásluhou slepených branek, které vstřelili Jiří Kulich a Jakub Kos, dostalo finále nový rozměr. "Když jsme vyrovnali, emoce byly parádní. Všichni jsme po sobě skákali, bylo to neuvěřitelné. Třináct vteřin před koncem jsme ale mohli mít radost ještě větší," připomněl Svozil moment, kdy Češi doráželi na už ležícího brankáře. Dokonání obratu bylo velmi blízko…

Prodloužení trvalo šest minut a 22 vteřin. Pak se Kanaďané po ojedinělém zaváhání české trojice dostali do přečíslení a zásluhou Dylana Guenthera rozhodli. "Je to škoda. Mohli jsme jet do šance, jenže nám odskočil puk. Oni z toho pak jeli dva na jednoho na druhé straně," popsal Svozil, jak se rodila vítězná akce Kanady.

"Na celý tým jsem hrdý a všem bych chtěl moc poděkovat. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že jsme chtěli ukázat, že na to máme a můžeme turnaj vyhrát. To vyrovnání nás hodně nakoplo a mohli jsme vyhrát. To je to, co nás mrzí - že se to nepodařilo dotáhnout," litoval útočník Jakub Kos.