Trpký konec u dvacítky. Od svazu jsem čekal férové jednání, mrzí Varaďu

Reprezentační dvacítku vedl na posledních dvou světových šampionátech, ale další akce už nepřidá. Zpráva, že končí, hokejového trenéra Václava Varaďu nepotěšila.

Varaďovi vypršela smlouva. Že mu ji svaz neprodlouží, se podle svých slov dozvěděl jen z médií bez předchozího upozornění.

"Očekával jsem férové jednání z očí do očí tak, jak jsem na to zvyklý třeba od vedení Ocelářů," líčí hlavní kouč extraligového Třince na svém oficiálním webu.

Šéftrenér svazu Filip Pešán ke konci ledna oznámil, že dostal za úkol vybrat nového trenéra dvacítky. Preferuje plný úvazek, tedy někoho, kdo není vázaný v žádném klubu. Jedním z kandidátů je Karel Mlejnek, současný asistent u reprezentačního áčka a kouč prvoligového Sokolova.

Nový šéf střídačky půjde do akce s vědomím, že dvacítka nevyhrála medaili na mistrovství světa dlouhých 15 let.

Temnou sérii nepřetrhl ani Varaďa. Před rokem skončil sedmý, letos nelichotivé umístění zopakoval před domácím publikem v Ostravě. Přesto má pár pěkných vzpomínek: "Porazili jsme finálové Rusko a se silnými Spojenými státy jsme prohráli až v prodloužení. Náš tým hrál na maximum. Byla tam vidět vůle, chuť jít na krev."

Junioři však zároveň podlehli Německu a od Kanady schytali debakl, stejně jako od Švédska ve čtvrtfinále.

"Na sedmou příčku nás umístilo několik faktorů. Třeba zbytečná oslabení," připomíná Varaďa, že Češi posbírali na turnaji nejvíc trestných minut. "Málo střílíme ze slotu, z prostoru mezi kruhy před brankářem. Odtamtud padá v současném hokeji nejvíc branek, ale přitom tam nejsme moc často vidět. To je pak znát i na brankách - dáváme jich málo."

"Chybí nám sebedůvěra na kotouči," pokračuje trenér. "Místo toho, abychom si puk ve středním nebo útočném pásmu dotáhli a podrželi, navázali na sebe hráče, tak my ho odhodíme zbytečným nastřelením a zase o něj musíme bojovat."

Soupeři jsou podle Varadi herně vyspělejší. "Tohle se musí řešit primárně v klubech," upozorňuje.

Mladíci, kteří vcelku pravidelně hrají a na ledě průměrně tráví přes deset minut, jsou v extralize spíš výjimkou. Momentálně jde jen o Stanislava Svozila s Karlem Pláškem (oba Kometa) a Matěje Blümela (Pardubice). Jan Myšák (Litvínov) před měsícem odešel do zámořské juniorky.

"Máme šikovné hráče, ale nedáváme jim dostatek příležitostí v našich soutěžích a až na výjimky s nimi v klubech špatně pracujeme," tvrdí Varaďa.

A vysvětluje: "Mladý hráč se dostane do extraligového týmu a jezdí jako bagáž, hraje minimum času na ledě a my pořád čekáme a říkáme si: 'To stačí, vždyť už je v extralize.' To ovšem není zárukou ničeho. Podle toho, v jaké soutěži hraje, se přece nominace na mistrovství nedělá, i když si to možná myslí někteří hráči, jejich agenti a rodiče."

Česko podle Varadi ve věkových kategoriích od 16 do 19 let značně zaostává za špičkou: "Máme velkou mezeru, kterou bez poctivé dřiny půjde zacelit jen velmi těžko."

Nejlepší kouč minulého ročníku extraligy zároveň volá po systémových změnách: "Například musíme mít stabilní režim soutěží. Jak to, že juniorka je zase změněná? Proč je tam víc týmů, když dětí v hokeji máme méně?"

Svaz hodlá elitní ligu juniorů postupně osekat z 19 na 14 účastníků od sezony 2022-2023. To ale nic nemění na tom, že Varaďův nástupce bude medaili dobývat těžko.