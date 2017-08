Olympiáda není fyzicky tak náročná jako MS, říká Jandač. V hledáčku má i šikovné veterány

před 1 hodinou

Olympiáda není programem tak náročná jako mistrovství světa, což je podle Josefa Jandače příležitost pro starší, ale pořád velmi šikovné hokejisty. Trenér hokejové reprezentace zároveň nechce spekulovat, jestli má Česko při absenci hvězd NHL větší šanci na medaili, byť naznačuje: "Nominace Kanady na posledních velkých turnajích byla zřejmá. Teď to možná bude zajímavější." Už za týden čeká Jandače příprava proti Slovensku, na níž nominoval 14 nováčků.

Proč jste na dvojzápas proti Slovákům povolal tolik nových tváří?

Chtěli jsme dát prostor dalším klukům, protože sezona bude hodně náročná. V minulosti jsme mladé viděli prostřednictvím kempů, teď máme dva zápasy, za což jsme rádi.

Sezona bude náročná vzhledem k únorové olympiádě. Té se nezúčastní hráči zámořské NHL. Nemůže to pro vás být výhoda, hlavně proti Kanadě a USA?

Takovéhle jsou regule turnaje, já to neovlivním. Pracuju s informací, že nastoupit můžou jen hráči z Evropy a ti, kteří mají v AHL jednocestnou smlouvu, což se nás netýká. Nechci dopředu říkat, jestli máme větší, nebo menší šanci. Nominace Kanady na posledních velkých turnajích byla zřejmá. Teď to možná bude zajímavější.

Kdy plánujete oznámit širší olympijskou nominaci?

Na základě regulí turnaje máme takzvaný long list, kde jsou všichni hráči, kteří by potenciálně mohli nastoupit. Do 15. září musí být tento long list uzavřený. Zatím jsme na něj dali zhruba 70 jmen, další budou přibývat, abychom opravdu na nikoho nezapomněli.

Jsou na tomto seznamu i hokejisté nominovaní na dvojzápas se Slovenskem?

Pochopitelně, většina hráčů tam bude.

Je pro vás výhoda, že na olympiádě nastoupí jen hráči z Evropy, které na turnajích často vidíte? Tým si proto můžete dlouhodobě chystat.

Hráče na evropském trhu máme ozkoušené, není tam zas tolik možností. Pro trenéra je snazší, když hráče může pozvat, vidět je, ale ze zkušenosti vím, že na turnajích Euro Hockey Tour často docházelo k omluvenkám nebo zraněním, takže nechci předjímat, jestli na Channel One Cupu budeme mít kompletní tým pro olympiádu. Na skládání mužstva máme dva turnaje. Klidně může nastat nějaké nominační překvapení jako v minulosti. Někdo může mít výjimečnou sezonu.

Pak bude důležité, aby takový hráč byl na long listu, o němž jste mluvil.

Snažíme se, aby byl hodně široký. Že by došlo až k takovému překvapení, že by na long listu nebyl hráč s výjimečnou sezonou, věřím tomu, že Milan Hnilička by ho díky svým manažerským schopnostem dokázal na seznam posunout.

Když se olympiády účastnila NHL, týmy musely oznámit konečnou nominaci poměrně brzy. Jak je to letos?

Na předolympijský kemp máme možnost vzít osm náhradníků, do samotného turnaje ovšem můžeme jít jen s 22 hráči a brankáři. Konečnou nominaci tedy stačí nahlásit těsně před turnajem.

Co je pro vás momentálně víc - uspět na olympiádě, nebo na mistrovství světa?

První turnaj je olympiáda, takže se na ni zaměřuju víc než na akci, která bude až potom. Byli bychom hrozně rádi, kdybychom z obou akcí dovezli jakoukoliv medaili.

Jménem prestižnější olympiáda každopádně bude kvalitou až za mistrovstvím. Není to paradox?

Úplně si to nemyslím. Olympiáda je přeci jen výjimečná tím, že se koná jednou za čtyři roky. Sportovci k tomu přistupují trošičku jinak než k akci, která je každý rok.

Olympiáda se teď týká hráčů, kteří odešli ze zámoří. Třeba Marka Mazance. Jste rád za větší konkurenci v brankovišti?

Pro nás je to jenom dobře. Určitě jde o kluka, který bude o nominaci bojovat.

Potěšil vás i návrat Andreje Nestrašila?

Hráčům bych samozřejmě přál, aby hráli nejlepší soutěž na světě. Všichni pro to dělají všechno. Výkony Andreje šly od zranění dolů. Loňská sezona se mu moc nepovedla, takže chce udělat restart a jde cestou Evropy. Určitě se na něj chceme podívat.

Plánujete inspekci po Kontinentální lize?

Ano. Máme tam poměrně dost hráčů.

Pokud jde o hráče z Evropy, budete při olympijské nominaci postupovat jinak než v případě světového šampionátu?

Olympijský turnaj je trochu jinak postavený, fyzická náročnost není taková. Zápasů je méně a nejsou hned za sebou. Na mistrovství jich je strašně moc v nahuštěné době. Potřebujete hráče, kteří dokážou turnaj fyzicky zvládnout. Můžete mít výborného hokejistu, který má zkušenost a nějaký věk, ale pak přijde závěr sezony. První tři čtyři utkání odehraje výborně, ale v závěru turnaje, kdy se rozhoduje, na něj může dolehnout únava.

Je tedy možné, že na olympiádě se objeví hráč typu Jaroslava Hlinky?

Nechci říkat, jestli zrovna Jarda Hlinka. Samozřejmě můžeme nominovat takového hokejistu. Jde i o chuť. Mnohdy komunikujete s hráčem, který už má něco za sebou a je unavený po play-off. Olympiáda je ale v únoru, kdy hráči nejsou tak unavení.

Může si i někdo říct, že i když v reprezentaci skončil, olympiáda ho láká a pojede?

Teď nevím, o koho z kluků může jít, ale v žádném případě nebudeme nikoho přemlouvat.

Co říkáte na to, že Martin Ručinský skončil na pozici generálního manažera reprezentace a bude vám dělat konzultanta?

Má nějaké nové aktivity a tahle sezona vyžaduje, aby generální manažer byl u týmu daleko víc kvůli organizačním věcem nebo výjezdům. Martin to časově nedává, asi ho to trošku mrzelo. Říkal, že se nedá nic dělat, ale chce pokračovat v roli konzultanta, být poradním hlasem. Týká se to velkých turnajů, jako je olympiáda a mistrovství světa.