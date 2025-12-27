Takhle se chová kapitán? Kanaďana kritizují za nesportovní gesto, provokovali i jiní

Zápas proti Česku, klidný rozjezd mistrovství světa dvacítek? Před lety to tak kanadští hokejisté brali. V noci na sobotu ale podle očekávání šlo o bitvu se vším všudy. Bylo to znát nejen na skóre.
Kanadští junioři na úvod turnaje v Minnesotě moc chtěli Čechy porazit. Oplatit jim dvě čtvrtfinálová vyřazení za sebou.
Už při rozbruslení se tak uchýlili i k provokacím, kdy na červené čáře schválně přejížděli na českou polovinu hřiště.
Napjatá atmosféra pak byla znát i v samotném utkání. Došlo na řadu šarvátek, provokovali i Češi. „Kanaďané nás hodně chtěli porazit. Rivalita mezi námi je obrovská. Ani my jsme nechtěli prohrát, ale bohužel se tak stalo,“ citoval útočníka Vojtěcha Čihaře, autora zápisu 1+2, web hokej.cz.
Zámořská velmoc v jednu chvíli prohrávala 2:3, ale nakonec zvítězila 7:5. Pojišťovací branku vstřelil minutu před koncem kanadský kapitán Porter Martone.
Hned nato ovšem vyfasoval dvouminutový trest za nesportovní chování. Při oslavě a cestě na střídačku totiž poplácal po hýždích forvarda Adama Novotného.
Ačkoliv provokací bylo v zápase více, trest od rozhodčích dostal akorát Martone. Češi sice následnou přesilovku nevyužili, ale jedno z nejdiskutovanějších pozápasových témat bylo rázem na světě.
„Je mi líto, ale za tohle si Martone zaslouží kritiku. Ještě horší je, že to udělal jako kapitán,“ opřel se do šestky posledního draftu NHL, která v aktuální sezoně září na univerzitě, moderátor podcastu Winnipeg Sports Talk Andrew Paterson.
„To samé bych řekl, kdyby šlo o USA se dvěma zlatými medailemi v řadě. Je to první zápas, berte výhru a jděte dál. Přílišná sebejistota není na místě,“ dodal.
Kanadského kapitána, který v utkání kromě gólu do prázdné klece nebodoval, kritizovali i další. Někteří dokonce navrhovali odebrání céčka na dresu. Jiným však provokace imponovala.
Celkově Kanada vyvolala rozpačitý dojem. Sice konečně vyzrála na Čechy, ale třeba na střely prohrála 27:33. Roli papírového favorita nenaplnila zrovna vrchovatě.
„Nebylo to hezké vítězství,“ napsal Scott Wheeler z online deníku The Athletic. „Spodní dva kanadské útoky měly potíže. V ofenzivní třetině hrály příliš na krásu a jejich bránění ve vlastním pásmu bylo nedbalé, což vedlo k mnoha velkým šancím pro Čechy.“
„Dokud Tij Iginla neskóroval z přihrávky Michaela Misy (ve 47. minutě - pozn. red.), měl jsem za to, že jejich řada s Martonem, která má být v kanadském výběru tou první, byla převážně nevýrazná. Dokonce i s přihlédnutím k tomu gólu se mi nelíbili,“ připojil novinář.
Čechy naopak chválil, podle něj působili, že znovu budou bojovat o medaili v závěrečných dnech šampionátu.
