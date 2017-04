Švýcarky vyhrály, a tak Češkám k postupu nepomůže ani případná výhra nad Švédskem

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Švýcarské hokejistky zdolaly Německo v poměru 4:2 a stále živí na mistrovství světa v hokeji žen šanci na postup do čtvrtfinále. V čtyřčlenné tabulce skupiny B se s pěti body zařadily na druhé místo za vedoucí Němky a odsoudily tak Češky k boji o záchranu. Svěřenkyně trenéra Vozáka mají na kontě jediný bod a na druhé Švýcarsko se nedotáhnou ani v případě výhry nad Švédskem v nočním utkání. Je jisté, že si Češky zahrají o záchranu buď se Švédkami, anebo Švýcarkami.

Plymouth - České hokejistky přišly po výhře Švýcarska nad Německem 4:2 o naději na postup do čtvrtfinále mistrovství světa v Plymouthu a čeká je boj o záchranu. Jejich soupeřky určí závěrečný duel svěřenkyň trenéra Jiřího Vozáka se Švédskem ve skupině B.

S tím budou hrát Češky znovu, pokud neprohrají. Vítězství by naopak zajistilo Švédkám play off a do boje o setrvání mezi elitou poslalo Švýcarsko. Série o udržení se bude hrát na dva vítězné zápasy. První duel je na programu v úterý od 18:00 SELČ, druhý se odehraje o dva dny později ve stejném čase a případný třetí v pátek opět od 18:00 SELČ.

Proti Švédsku nastoupí Češky o půlnoci na úterý SELČ a zatím mají na kontě jediný bod za porážku se Švýcarskem 1:2 po samostatných nájezdech.

