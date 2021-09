Špatná zpráva pro Čechy. Vrána musí na operaci, jeho start na olympiádě je v ohrožení

Hasiči dnes od rána zhruba 13 hodin likvidovali požár v průmyslovém objektu v Semilech, zásah skončil okolo 18:00. Kvůli požáru hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, na místě v jednu chvíli zasahovalo až 11 jednotek. Oheň zasáhl stropní konstrukci haly, hasiči tak museli strop postupně rozebírat a dohašovat. Byl zasažen prostor na zhruba 270 metrech čtverečních, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda. Zraněn podle něj nikdo nebyl, dělníci z haly byli venku už před příjezdem jednotek.

Požár objektu v Bavlnářské ulici byl na operační středisko nahlášen krátce po 05:00. Po příjezdu hasiči zajistili vypnutí elektrické energie a plynu a vynesli z ohroženého prostoru několik tlakových lahví. Do likvidace požáru nasadili tři speciální hasicí a řezací zařízení CCS Cobra, která dokážou pomocí vodního paprsku proříznout různé materiály, rozprašují vodu a vytvářejí vodní mlhu.

"Hasí v mezistropí, je to vlastně dutý strop. Problém je právě v těch dutinách, velice špatně se to dohledává," řekl dříve během dne mluvčí. Hasiči podle Suchardy postupně rozebírali sendvičový strop, dohledávali a dohašovali jednotlivá ložiska. Krátce před 15:00 byl požár lokalizován, zásah hasiči ukončili zhruba o tři hodiny později. "Do rána tam bude místní jednotka dojíždět a hlídat," dodal Sucharda. Příčiny požáru zatím neznají, příliš brzy je podle Suchardy i na odhad škod.