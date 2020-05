Do reprezentace jedině se Strakou. Práce nebude kolidovat s Plzní, tvrdí Špaček

Po dvou letech se vrací v roli asistenta do české hokejové reprezentace Jaroslav Špaček a bude tak v ní spolupracovat už se čtvrtým koučem. Od roku 2014 postupně působil šestačtyřicetiletý bývalý obránce po boku Vladimíra Růžičky, Vladimíra Vůjtka i Josefa Jandače, nyní si vyzkouší práci s Filipem Pešánem.

"Mojí podmínkou bylo, abychom do toho šli oba s Martinem (Strakou)," řekl klubovému webu Plzně Špaček, který bude na pozici asistenta spolu s dalším olympijským vítězem z Nagana Martinem Strakou. Ten je v Plzni šéfem klubu a Špaček na pozici asistenta trenéra.

"Je to pro mě důležité, že můžeme komunikovat přímo v klubu. Pro Martina to bude úplně něco nového, jiného než v klubu. Musíme si udělat přehled o hráčích a promluvit si s Filipem, rovněž kontaktovat předchozí trenéry, abychom navázali na jejich práci, kterou odváděli správně. Byl vidět posun a na ten chceme navázat. Takže určitě zavolám Karlu Mlejnkovi a pobavíme se o becích," nastínil Špaček své představy.

Na práci s dvaačtyřicetiletým Pešánem se těší. "S Filipem se známe ještě z doby, když jsem byl u nároďáku za Pepy Jandače. Byl jsem přesvědčený, že to do nároďáku seniorské reprezentace dotáhne. Je to mladý, perspektivní trenér, který si jde za svým cílem," podotkl Špaček.

"Obklopil se, když to tak řeknu, mladými kluky, jako jsem já, Martin a (generální manažer) Petr (Nedvěd). Je to hodně i o respektu hráčů směrem k nám a našem respektu k nim. Věřím, že všechno bude klapat," prohlásil trojnásobný mistr světa.

Kolize s prací v Plzni se stejně jako při předešlých angažmá u národního týmu nebojí. "Nemělo by to významně kolidovat. My s nároďákem budeme pryč v reprezentačních přestávkách extraligy, kdy se tady víc trénuje. Náročný bude až konec klubové sezony, kdy začne play off a připravují se smlouvy jak s novými, tak stávajícími hráči," uvedl Špaček, který je v Plzni i manažerem mládeže.

"V mládeži se v tom období připravuje trenérské obsazení pro následující rok, ale já mám k sobě (šéftrenéra mládeže) Petra Vojana, se kterým skvěle spolupracujeme a klidně vše domluvíme i přes telefon. Jsem přesvědčený, že všechno bude výborně fungovat," popsal Špaček.

"Není to o tom, že se sbalíme a prostě odjedeme pryč. Pořád budeme v kontaktu. V dubnu a květnu, když má nároďák vrchol sezony, začínají na klubové úrovni letní přípravy, do kterých bychom ani nezasahovali," doplnil Špaček.

Smlouva na dva roky je podle něj ideální. "Dlouhé kontrakty nemají za mě smysl, protože takhle se lépe vyhodnotí, jestli to má nebo nemá cenu," dodal Špaček.