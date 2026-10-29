S Pastou je komunikace jiná, poznal manažer Eliáš. Ve hře je netypický zdroj hráčů

Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš, jenž ve funkci nahradil Jiřího Šlégra, už spřádá plány ohledně inspekčních cest do zámoří v průběhu sezony. První ho čeká v prosinci. V rozhovoru s novináři promluvil také o Davidu Pastrňákovi nebo Romanu Červenkovi.
"V prosinci se chystám do zámoří. Budu čtyři pět dní v New Yorku, kde mi krásně na sebe navazují zápasy. Pak budu přelétat dolů na Floridu. Předpokládám, že to bude nějakých šest sedm zápasů, které bych měl vidět a potkat se s kluky," uvedl Eliáš.
Zásadní k možným posilám pro vrchol sezony v podobě mistrovství světa v Německu bude hlavně období na přelomu února a března.
"Tam věřím, že se nám podaří odcestovat znovu a udělat finální inspekční cestu, protože tam už máte představu o tom, jak kdo se kde nachází v tabulce, kdo by připadal v úvahu a tak dále," nastínil bývalý vynikající útočník, jenž se během působení v NHL zapsal mezi klubové ikony New Jersey a vyhrál s týmem Devils dvakrát Stanley Cup.
S hráči ze zámoří chce být průběžně v kontaktu, i třeba s ohledem na jejich zdravotní stav, ale zároveň jim chce dopřát klid, aby se mohli soustředit na působení v klubech.
"Někdo tu komunikaci vyžaduje, někdo to má naopak. Každý jsme jiný a my respektujeme, když hráč chce mít svůj klid na sezonu," řekl Eliáš.
Specifické je to s Davidem Pastrňákem, jenž patří už několik let mezi největší hvězdy NHL.
"S ním je komunikace trošku jiná, to je fakt. Já jsem potřeboval podepsat dres a odpověď jsem dostal až na konci léta, že už je pryč," připomněl s úsměvem Eliáš.
"Ale u Pasty víte, že když bude mít šanci přijet, tak pojede. Věřím, že bude mít vždycky chuť reprezentovat. Zrovna on je kluk, kterého nacítíte hodně rychle, jestli se chce potkat, nebo ne. A to musíte respektovat. U něho není třeba nějak tlačit na pilu. Samozřejmě jsou tam i jiní hráči. Třeba s Pavlem Zachou bych se určitě rád potkal. Uvidíme také, zda zůstane v Bostonu. Spekulace všude létají, sledujeme to," řekl Eliáš.
Za velkou výhodu považuje i možnost komunikace s Václavem Prospalem, jenž působí v roli asistenta trenéra v St. Louis.
"Má v týmu mladého Adama Jiříčka... Hráče samozřejmě vidí ze střídačky, což je trošku jiné, ale přece jen sleduje mraky videí, bude mít velmi dobrý přehled i o dalších našich klukách z týmů soupeřů. Je fajn, že máme i takové možnosti, rádi je využijeme," řekl Eliáš.
Zajímají ho i univerzitní hráči
I s ohledem na skromný počet českých hráčů v NHL plánuje s trenéry i více sledovat farmářskou AHL a také NCAA, univerzitní ligu, z níž mužská reprezentace obvykle nečerpá.
"Bavili jsme se s Jirkou Fischerem, jenž má na starosti i NCAA, že by nám mohl koukat přesně na ty mladé hráče. Určitě je to téma," připomněl Eliáš zapojení bývalého obránce, který je členem vedení Detroitu.
Jakožto vyhlášený bojovník a srdcař Eliáš věří, že hráči budou následovat příkladu kapitána reprezentace na velkých akcích z posledních let Červenky. Čtyřicetiletý útočník se přes nedávné zdravotní problémy přihlásil trenérům s tím, že by rád zasáhl v příštím týdnu do turnaje Finských her, první akce sezony Euro Hockey Tour.
"Je to fantastický vzkaz. S Romanem se občas potkáváme, chodí nám fandit na Slavii, párkrát jsme se viděli na fotbale. Má fantastický přístup. Klobouk dolů, protože on je první, který by mohl říct, že si chce odpočinout, má zranění a tak dále... Takové hráče chcete - kteří jdou a mají tu hrdost reprezentovat v sobě zakódovanou," vyzdvihl Eliáš.
Červenka navíc přes svůj věk vládne extraligové produktivitě.
"Je to pro nás nadstandardní hráč, co si budeme povídat. Určitě směrem k mistrovství světa ho musíte mít pořád na paměti, protože vám dokazuje sezonu po sezoně a zápas od zápasu, že jeho výkony jsou absolutně nadstandardní. I pro další kluky potřebujete takové hráče a lídry v těchto pozicích, protože mohou strhnout i ostatní, ukazují cestu mladým," řekl Eliáš.
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