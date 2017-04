S hokejovou legendou Bubníkem se přišly rozloučit stovky lidí

před 39 minutami

Někdejší vynikající útočník a poté i obránce Augustin Bubník zemřel v úterý 18. dubna po delší nemoci ve věku 88 let.

Praha - Zhruba dvě stovky lidí se zúčastnily dnešního posledního rozloučení s mistrem světa z roku 1949 a členem Síně slávy českého hokeje Augustinem Bubníkem ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze. Někdejší vynikající útočník a poté i obránce zemřel v úterý 18. dubna po delší nemoci ve věku 88 let.

Se členem slavné poválečné generace se kromě zástupců hokejového svazu přišli rozloučit například i jeden z nejlepších gólmanů všech dob Dominik Hašek, mistr světa v hodu diskem z roku 1983 Imrich Bugár, ale také někteří z Bubníkových svěřenců.

Bubník patřil k nejlepším českým hokejistům své doby. V dresu LTC Praha vybojoval pět extraligových titulů, zlatou medaili na MS získal v roce 1949 ve Stockholmu. O rok dříve se podílel na zisku stříbra na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici.

V roce 1950 byl se spoluhráči odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu za údajnou protistátní činnost. Po pěti letech práce v uranových dolech byl omilostněn, ale do reprezentace se už vrátit nemohl. V nejvyšší soutěži odehrál 165 zápasů a vstřelil 76 gólů. Hráčskou kariéru ukončil po těžkém zranění páteře v roce 1962.

Konstruktivní a technicky vyspělý hráč se stal poté úspěšným trenérem, v letech 1966 až 1969 vedl i finskou reprezentaci. Jako první Čech tak koučoval zahraniční reprezentační A-tým. V roce 2003 byl uveden do finské hokejové Síně slávy. Do české vstoupil až o pět let později, kdy byla založena. Angažoval se také v politice.

