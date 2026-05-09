Rulíka potěšilo, jak se Češi zvedli. A řekl, čeho se musí vyvarovat, aby byli úspěšní

Kouč českých hokejistů Radim Rulík si pochvaloval, že se jeho tým v duelu s Finskem na Švédských hrách po první třetině za stavu 0:2 zvedl a výrazně zlepšil svůj výkon.
"První třetina byla jasně jejich. Pomohli si gólem, trošku se uklidnili a byli lepší. Celý zápas byli velice silní na mantinelu na puku, to byla jejich doména. I když jsme ty situace přečíslili, tak nám z toho dokázali buď vyjet, nebo rozehrát," uvedl Rulík.
Ve druhé části ale jeho tým přestřílel soupeře v poměru 16:5 a dvěma góly vyrovnal na 2:2.
"Tam jsme srovnali hru a pomohl nám gól na 2:1. Do konce třetiny jsme vyrovnali a myslím si, že zaslouženě. Naše hra šla nahoru," konstatoval kouč.
"Kdyby tam ve třetí třetině nebyla ta přesilovka, tak si myslím, že to došlo do prodloužení, protože nějakou vyloženou šanci do té doby neměli. Ale pomohli si přesilovkou asi pět minut do konce, takže jsme prohráli o branku. Pokud se ale vyvarujeme toho, abychom neměli v takových zápasech víc vyloučených než soupeř, tak s takto silným týmem můžeme hrát," prohlásil Rulík.
Finové nechali odpočívat čtyři ze svých devíti posil z NHL včetně kapitána Floridy Aleksandera Barkova a v druhé třetině čelili velké převaze soupeře.
"Myslím si, že tím, že vedli 2:0, tak trošku polevili. To mají všechny týmy. Podvědomě se trošku ustoupí ze systému a malinko se přehrávají situace. Je nahráno, tak to není v takové koncentraci. Ale bez ohledu na to, co Finové, tak my jsme se fakt zlepšili. Trošku jsme si něco řekli po první třetině, hráči na to zareagovali velice dobře," řekl Rulík.
Po utkání se Švédskem byl rád za další dobrý test před mistrovstvím světa na velkém kluzišti.
"To jsou týmy, které jsou velice silné na kotouči a v osobních soubojích. Udrží se na puku pod tlakem, jdou jim k tomu nohy. Oba týmy silově vybavené a mají výborné skills, takže to není jednoduché. Ale naši hráči se s tím srovnávají. I když máme pasáže, kde ztrácíme, tak pak máme pasáže, kde kdo zvládáme. Dokážeme soupeře taky zamknout ve třetině a vytvořit si tlak a územní převahu," prohlásil Rulík.
S realizačním týmem bude řešit sestavu na závěrečný duel se Švýcarskem, který bude v neděli v poledne i generálkou na mistrovství světa ve Švýcarsku.
"Máme plán, sedneme si a buď ho dodržíme, nebo ho pozměníme. Bude to vyplývat z diskuse, kterou budeme mít směrem k tomu, které hráče budeme chtít v tom zápase hrát," dodal Rulík.
Švédské hokejové hry v Ängelholmu, závěrečný turnaj Euro Hockey Tour:
Česko - Finsko 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 30. D. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (D. Voženílek, Flek) - 5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. M. Lehtonen (Hämeenaho, Manninen) . Rozhodčí: Holm, Laksola - Lundgren, Hanning (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 1576.
Česko: Kořenář - Hovorka, Kempný, Alscher, T. Galvas, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Mandát - K. Reichel, M. Kovařčík, D. Kubalík - Klapka, P. Sikora, R. Pavlík. Trenér: Rulík.
Finsko: Säteri - Kukkonen, Vilén, Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, M. Seppälä, Riikola - Merelä, Björninen, Päkkilä - Puljujärvi, Kuokkanen, Manninen - Erholtz, Päivärinta, Puhakka - Hämeenaho, Aatu Räty, Puistola - Aku Räty. Trenér: Pennanen.
Tabulka turnaje:
1.
Finsko
2
1
0
1
0
7:7
4
2.
Česko
2
1
0
0
1
5:4
3
3.
Švýcarsko
1
0
1
0
0
5:4
2
4.
Švédsko
1
0
0
0
1
1:3
0
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
10
8
1
0
1
43:18
26
2.
Česko
11
5
0
1
5
25:27
16
3.
Finsko
11
3
1
1
6
30:35
12
4.
Švýcarsko
10
1
2
2
5
24:42
9
