Měli jsme na medaili, myslí si Hadamczik. Po čtvrtfinále opět lamentoval nad fauly

před 24 minutami

Národní tým do 18 let pod taktovkou Aloise Hadamczika nezvládl na světovém šampionátu ve Švédsku čtvrtfinále a po prohře 2:4 s domácí družinou si balí kufry. Čekání na medaili z mistrovství světa do 18 let se opět o rok prodlouží, navázat na stříbro z Finska z roku 2014 se nedaří už pět let.

Podle trenéra Aloise Hadamczika byla hlavním důvodem porážky ve čtvrtfinále stejně jako v úterním duele s Kanadou nedisciplinovanost českého týmu, který si v zápase připsal 28 trestných minut.

"Rozhodla disciplína, nebo spíš individuální chyby hráčů, kdy faul není nutný. Nebylo to tak, že by někdo ujel a museli jsme ho srazit. Někteří hráči pod tlakem neumí kontrolovat svou osobnost a udělají chyby. Je to těžké, protože s nimi mluvíme. Ať už jsem to já, Marek Židlický nebo Radek Bělohlav. Hráčům říkáme, že disciplína je vždy základ úspěchu. Když na mezinárodním poli uděláte tolik faulů, dostanete dva góly v oslabení. I když jsme v nich hráli dobře, bylo jich moc. To už pak nešlo ustát," prohlásil trenér.

Zbytečná vyloučení ovlivnila i závěr zápasu, ve kterém Češi sice stáhli náskok Švédska, ale těsně po brance kapitána Mužíka na 2:3 se opět nechali dvakrát zbytečně vyloučit, čímž se připravili o možnost vytvořit si závěrečný tlak.

"Za stavu 2:3 jsme měli pět minut na to, abychom srovnali, ale zase přišlo nesmyslné vyloučení za hákování. V podstatě jsme nemohli se zápasem nic udělat. Samozřejmě za toho stavu jsme byli lepším týmem. Měli jsme šance, byly tam tečované puky, štěstí se k nám ale nepřiklonilo," myslí si český kouč.

Strop týmu nebylo čtvrtfinále

Češi nakonec na turnaji obsadili celkovou šestou příčku hned za Běloruskem, s nímž národní tým překvapivě prohrál svůj úvodní zápas na turnaji.

Radek Mužík (kapitán týmu) První zápas nám nevyšel. Všichni jsme se z toho podělali, abych byl slušný, ale pak už to šlo dobře. Hráli jsme jako tým. Porazili jsme Švýcary, Finy. I s Kanadou jsme hráli dvě třetiny výborný zápas, ale prohráli jsme. Přišlo čtvrtfinále, nejdůležitější zápas jsme prohráli taky, ale byla dobrá parta. Drželi jsme pohromadě, ale neměli jsme štěstíčko. Klukům bych chtěl poděkovat. Bylo to mistrovství světa, jak má být.

"Kromě prvního zápasu s Běloruskem jsme v žádném utkání nepropadli, ale dá se říct, že jedeme domů neúspěšní. Je to škoda, protože jsem týmu věřil daleko víc. Věřil jsem, že uhrajeme medaili a vyrovnáme se s disciplínou," míní Hadamczik. "Musíme se podívat kolik tak kvalitních hráčů máme, abychom mohli hrát výš. Mužstvo sehrálo velmi kvalitní zápasy. Hráče to posune a myslím si, že v týmu je tak čtyři, pět hráčů, kteří mohou cílit hodně vysoko," tvrdí.

Kdo podle něj na turnaji vylétl a kdo naopak pohořel? "Nechtěl bych jmenovat v tomhle, ale ani v disciplíně. Každý si to přečte a uvidí, kdo udělal jaké fauly. Jsou to mladí kluci, chtěl bych je podržet. Řekli jsme jim, v čem je to špatné. Teď si musí vyčistit hlavu sami a říct si: Trenér v tomhle měl, nebo neměl pravdu. Když nebudou mít disciplínu, kluby je vyřadí samy," litoval znovu zbytečných faulů, které provázely jeho tým po celý šampionát.

Za hlavní pozitiva svého výběru Hadamczik označil bruslení a týmovou soudržnost, naopak výhrady měl vedle častých faulů také ke konstruktivitě obránců.

"Soudržnost týmu byla velmi dobrá, Radek Mužík byl velmi dobrým kapitánem, vedl to opravdu dobře. Dokázali jsme se na zápasy dobře připravit. Stačili jsme kondičně, což je taky pozitivum. U nás se říká, že nestačíme bruslením, ale tentokrát to nebyla pravda. Bruslařsky jsme stačili a hráli jsme velmi vyrovnané zápasy. Řekl bych, že je potřeba větší spolupráce celé pětky. Chybělo nám větší zapojení obránců do útoku, pohyb obránců jak v založení útoku, tak v defenzivních činnostech. Když soupeř nahodil puk, naši zadáci byli pomalejší u rozehrávky a docházelo ke zbytečným faulům, které jsme udělali," dodal český trenér, kterému po šampionátu vyprší smlouva.

Zdali ve své práci u osmnáctky bude chtít pokračovat ale rozebírat nechtěl.