Říha o reprezentaci: Ujel nám vlak a bude těžké ho dohnat. Ale mám výborný pocit

před 1 hodinou

Čeští hokejisté zakončili Channel One Cup porážkou 2:3 se Švédy, která znamenala, že i na druhém podniku Euro Hockey Tour v sezoně uzavírají tabulku.

Kouč Miloš Říha starší si přesto z turnaje odnesl cenné poznatky a za dnešní vystoupení mužstvo i přes neúspěšný výsledek pochválil.

"Dneska z toho mám výborný pocit. Po tom včerejšku (prohra 2:7 s Ruskem) a vlastně po všech peripetiích, co jsme měli v organizaci a ve všem, si dnes kluci sáhli na dno. A je vidět, že si sáhnout na dno umí. Škoda, že z toho nebyl lepší výsledek," řekl Říha novinářům.

"V první třetině měli Švédové více šancí, ve druhé za stavu 2:0 jsme udělali takové hloupé chyby. Tam jsme měli alespoň chvilku počkat a být trpělivější. Třetí třetinu jsme odehráli zase jako nejlepší z toho zápasu, ale nedáme gól," uvedl kouč.

Netajil se zklamáním, byl přesvědčený, že jeho výběr si zasloužil vyhrát. "Jsou to chybičky. Ty chybičky jednotlivců, kde to nenavazuje. Někteří ještě nejsou na té úrovni, kde by měli být, ale pořád se to skládá, pořád hráče zkoušíme. Dnes mi tam ale chyběla taková jistota vzadu, rozehrávka a podobně. Ale zase jsme byli dobří v útoku. Je to škoda," přemítal Říha.

I když na kontě mužstva převažovaly znovu - stejně jako na Karjale - porážky nad výhrami, Říha si zachoval pozitivní nadhled. "Klobouk dolů před těma klukama, které jsme pozvali a přijeli sem takový kus. Jak jsem říkal už na začátku - měli jsme jeden trénink, někdo se nám dostavil až sem do Moskvy. Nechci to ale na něco svádět," připomněl Říha.

"Kromě včerejšího zápasu s Ruskem jsme tady vystoupili zase velmi slušně. Ten včerejší zápas se nám nepovedl tím, že jsme se nechali vylučovat a Rusy jsme dostali na koně. Celkově zjišťujeme, kde nás tlačí bota a kde jsme," pochvaloval si Říha nové zkušenosti.

Líbilo se mu, jak byl tým schopný reagovat na pokyny trenérů. "Už včera jsme tam něco měnili a důrazně hráčům řekli, co chceme, aby hráli. Už to potom tak i vypadalo. Kluci si dají říct a je vidět, že i kondičně to zvládají, vždyť třetí třetiny z naší strany byly tady na tom turnaji nejlepší," prohlásil Říha.

"Musíme se reálně podívat na náš hokej, že nám trošku ujel vlak. A bude těžké ho dohnat. Ale je vidět, že kluci mají chuť a chtějí jezdit. A pokud se k nám připojí ještě ti ostatní, co nám vypadli a co máme ještě v hledáčku, tak se můžeme zase posunout. Soupeři jsou ale o malinko dál," nezastíral Říha.

Přiznal rovněž, že ho překvapilo, jaký výkonnostní náskok soupeři mají. "Sledoval jsem hokej tak, že jsem fandil nároďáku. Viděl jsem nějaké věci, co se tam dějí, ale teprve až když člověk do toho skočí, tak teprve na těch světových šampionátech a velkých turnajích je vidět, že ta mužstva jsou daleko silnější a mají širší ten výběr," všiml si Říha.

Další akcí budou od 7. do 10. února Švédské hry. "Zhodnotíme si to a uděláme nějaký výsledek. Teď už máme extraligu a Evropu v merku, začneme se trošku více zaměřovat na zámoří. Jak na hráče NHL, tak hráče z nižších soutěží a mladé kluky, co tam máme. Máme ještě Švédské hry, abychom vyzkoušeli těch pár hráčů, kteří by připadali v úvahu do národního mužstva. Pak už budeme mít ten obrázek na šampionát jasný," uzavřel Říha.