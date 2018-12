Říha po debaklu s Ruskem: Neměli jsme žádnou šanci, někteří hráči nehráli

před 1 hodinou

Hodně studenou sprchou skončil pro kouče Miloše Říhu staršího návrat do Ruska s českou hokejovou reprezentací, kterou od této sezony vede.

V zemi, kde si během dlouholetého působení v ruské superlize i následně v Kontinentální lize vydobyl jméno a velký respekt, musel na střídačce strávit porážku 2:7 s domácí sbornou, jež český výběr zcela jednoznačně přehrála.

"Jak jsme začali těmi oslabeními, tak jsme skončili. Mnoha vyloučenými a nedisciplinovaností jsme si zápas prohráli," připomněl Říha celkem 51 trestných minut, z čehož bylo osm menších dvouminutových trestů. Sborná v početní výhodě třikrát udeřila. "Neměli jsme vůbec žádnou šanci. Stálo nás to spoustu sil v obraně. Někteří hráči nehráli, i proto ten zápas tak vypadal," doplnil Říha.

Nedisciplinovanost ale nebyla jedinou věcí, s níž byl nespokojený. "Bylo tam víc věcí. Nesráželi jsme se s nimi. Říkali jsme si, že jim nesmíme nechávat prostor, přesto jsme jim ho nechávali. Rychle se dostali na koně tím vedením, pak už se s nimi těžko hraje. A nelze hrát půl zápasu s Rusy v oslabení, to prostě nejde. Stojí to spoustu sil. Navíc jsme je na toho koně dostali sami," nezastíral šedesátiletý kouč.

Ačkoli dával na střídačce najevo nespokojenost s některými výroky sudích, přitakal, že v mnoha případech šlo o vyloučení z kategorie zbytečných. "Myslím si taky, že kdyby tam byl faul typu sražení se nebo něco dohraného, člověk si řekne, že to vzejde z momentální situace a je to hokejové. Být ale dvakrát na ledě v šesti, tři podražení… To jsou takové chybičky, které by se nám stávat neměly," prohlásil Říha.

Při vstupu do turnaje proti Finům v Tampere přitom jeho svěřenci porušili pravidla pouze jednou za 60 minut. "Minule se nám to nestalo, protože jsme bruslili nohama, tahali jsme nohama. Dneska jsme to chtěli jen vypíchávat hokejkami. Podle mě jsme měli od začátku obrovský respekt. Zhlédli jsme se v tom, že Rusové jsou silnější, a moc jsme si nevěřili," uvedl Říha.

Rusové zcela předčili jeho výběr v pohybu. "Navíc pokud tam máme třikrát za sebou puk na hokejce a neumíme ho dát za modrou čáru a vrací se nám zpátky, tam byly ty chyby. Jinak bychom je v jejich přesilovkách znervózněli a nám by to šlo k duhu. Dnes nám ale nešlo k duhu nic, protože jsme to nesplnili," řekl Říha.

Rusové odehráli mnohem lepší vystoupení než na Karjale v Helsinkách, kde Čechům podlehli při jistotě vítězství v turnaji 2:5. "Hráče jsme na to připravovali, že Rusové si tu prohru vzali za svou. Samozřejmě to byl pro ně tady stěžejní zápas, ale my na to mužstvo připravovali. Je to v organizaci, jestli to hráči splní. Po vítězství s Finy jsme asi hlavami zůstali trochu někde jinde," přemítal Říha.

Pozitivem zápasu bylo alespoň to, že útočník Dominik Kubalík i nadále potvrzuje pověst výborného střelce. Včetně vítězného nájezdu proti Finům nasázel soupeřům v pěti reprezentačních duelech sezony už šest gólů. Proti Rusům se trefil dokonce v oslabení. "To bylo to, co jsme v oslabení chtěli hrát. Vysunout jednoho hráče úplně nahoru a druhý že mu bude pomáhat, aby Rusové neměli čas na kombinaci nebo střelu," konstatoval Říha.

V brance se prostřídali oba gólmani Dominik Furch i Šimon Hrubec, jenž odchytal zápas s Finy. Proti Švédům by měl dostat prostor Patrik Bartošák. "Je to předčasné, ale měl by nastoupit," potvrdil Říha.