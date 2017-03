Posily z NHL? Hráč má vůli, ale agent řekne "ne". Prý je ve hře moc peněz, líčí Jandač

před 17 minutami

Příprava na květnové mistrovství světa odstartovala. Reprezentační kouč Josef Jandač uvítal v pražské Sportovní hale první hokejisty. Další budou postupně přibývat, přičemž fanoušci vyhlíží hlavně posily ze zámořské NHL. Příjezd mnohých z nich je však nejistý. "Je to každý rok stejné. Hráč má vůli, ale podle agentury, která ho zastupuje, to nejde," vysvětluje Jandač.

Bavil jste se s Jiřím Fischerem a Martinem Ručinským o Češích v NHL? U některých je jasné, že do bojů o Stanley Cup nepostoupí.

Situace je jasná a nejasná, protože přijdou ještě výstupní prohlídky. Také je tam dost hráčů, kterým končí smlouva.

Chtěl byste mít zámořské krajánky pohromadě už v Budějovicích na Českých hrách?

Víceméně ano, je to reálné.

Volal jste si s některými osobně?

Volal, ale pořád jsou tam týmy na hraně, zbývá dost zápasů. Někteří kluci mají šanci na play-off, takže ty debaty nejsou tak konkrétní. Pak jde ještě o to, že plno klukům, kteří vypadají, že play-off neuhrají, končí smlouva. Bude to složité.

Jde třeba o Radima Vrbatu z Arizony. S ním jste mluvil?

Ještě ne.

Slyšel jste už od některého hokejisty NHL, že z nějakého důvodu zkrátka nepřijede?

Jednoznačné "ne" neřekl nikdo. Někdo na druhou stranu potvrdí, že pojede, ale pak mi agent řekne: "Když hráč nebude mít podepsáno, nemůžeme ho pustit." Je to každý rok stejné. Hráč má vůli, ale podle agentury, která ho zastupuje, to nejde. Řeknou: "Tady je ve hře tolik peněz, že nemůžeme riskovat." Dneska to takhle je.

Vedl jste první trénink v rámci přípravy na světový šampionát. Na čem teď chcete pracovat?

Hlavně potřebujeme kluky rozjezdit, protože někteří dlouho stáli. Postupně přijdou zápasy. Až budeme kompletnější, začneme se víc věnovat taktice. Teď máme relativní klid.

Tomáš Kundrátek, kterého už jste nominoval, zatím chybí. Proč?

Je v Kanadě, protože jeho žena rodí. Jsme v kontaktu. Jakmile zajistí nějaké náležitosti kolem rodiny, tak se připojí. Předpokládám, že stihne buď konec příštího týdne, nebo začátek toho dalšího.

Z play-off různých lig postupně vypadávají další a další týmy. Koho povoláte dál?

Ze Sparty jsou to Řepík a Vrána. Řepík se připojí příští úterý, u Vrány čekám na telefon, protože šel k doktorovi na rezonanci, má nějaké zdravotní trable. Ta samé se týká Sobotky. Furch se stejně jako Řepík připojí v úterý.

Co Lukáš Kašpar, jemuž skončila sezona v Dynamu Moskva?

Dneska si budeme volat, je to další kandidát. Ještě nejsme úplně domluvení, protože neznám jeho zdravotní zdrav.

