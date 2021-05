Pešán po sedmé výhře úplně spokojený nebyl. První posily z NHL nastoupí už dnes

Čeští hokejisté proměnili i sedmé utkání v dlouhé přípravě na mistrovství světa v Lotyšsku ve vítězství. V úvodním startu na Českých hrách porazili Finsko těsně 2:1. Přes povedený výkon i úspěšný výsledek měl hlavní kouč Filip Pešán k vystoupení národního týmu několik výhrad.

"Bylo to velice vyrovnané utkání. Okénka v obraně jsme měli jak my, tak soupeř. Byli jsme aktivnější a o ten jeden gól jsme možná byli lepší. Myslím, že jsme narazili na nejlépe bruslící tým v turnaji. Chvíli nám to trvalo, ale pak jsme se Finům v bruslení vyrovnali. Byli jsme ale důraznější v osobních soubojích, což asi rozhodlo," řekl Pešán v hodnocení utkání.

Úspěch ho mohl těšit o to víc, že se Čechům podařilo dobýt plný tříbodový zisk i přesto, že gólově udeřil jako první soupeř. "Povedlo se obrátit zápas. Je dobré, že se nám daří zápasy otáčet a dokážeme najít cestu k výhře. Našeho plánu se držíme během celého utkání. Jsem rád, že jsme takhle trpěliví," ocenil Pešán.

Jeho svěřenci Seveřany výrazně přestříleli, na pokusy mezi tyčky vyhráli 37:22. "To sice ano, ale počet střel neberu jako měřítko aktivity týmu či převahy. Počítám šance. A těch jsme neměli až tolik, vzhledem k času, který jsme odehráli v útočném pásmu. Je ale třeba říct, že jsme narazili na výborného soupeře do defenzivy," zdůraznil Pešán.

Přestože si Češi pomohli k obratu i jednou využitou přesilovkou, třiačtyřicetiletý trenér by rád viděl lépe sehrané početní výhody. "Mělo to být lepší. Už o přestávkách jsme s Martinem Strakou říkali, že nám chybí daleko víc agresivity a zakončení. Držení puku v přesilovce nic neznamená. Na výborného brankáře Finů jsme hledali nějakou cestu a nakonec jsme ji našli. V přesilovkách si ale potřebujeme pomáhat více," prohlásil Pešán.

Parádně zachytal Roman Will. Jako kdyby se chtěl nahlas přihlásit do boje o pozici týmové jedničky pro šampionát v Rize, která by měla i s ohledem na zkušenost s MS v Bratislavě před dvěma lety připadnout Šimonu Hrubcovi. "Nechtěl bych z toho vyvozovat nějaké důsledky. Roman odchytal fantastický zápas. To je vše," podotkl Pešán.

Nastínil i změny v sestavě pro čtvrteční duel se Švédy. "Měli by nastoupit Filip Hronek s Filipem Zadinou, kteří se k nám dnes připojili. V brance by měl být Šimon Hrubec," uvedl.

Připojit se mají už i další posily. Hned ve čtvrtek zkušený útočník Jan Kovář, který s Zugem vyhrál švýcarskou ligu. "Nepředpokládám však, že by hned nastoupil do utkání," řekl Pešán. Z NHL dorazí obránce Libor Hájek s útočníkem Filipem Chytilem z New York Rangers. "Jakub Vrána s Dominikem Kubalíkem přijedou později a nejspíše nestihnou zasáhnout do turnaje," připustil Pešán.

Vyhlíží také příjezd obránce Lukáše Kloka, čerstvého finského šampiona s Lukko Rauma. "Lukáš se v nejbližších dnech dostaví do kempu a zapojí se do turnaje. Měl by odehrát sobotní zápas. Jsou tam ale ještě drobné detaily. Budeme to řešit operativně až v den zápasu," uvedl Pešán.