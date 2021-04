Řepík na mistrovství světa nepojede, potvrdil Pešán po výhře nad Rakouskem

Čeští hokejisté vyhráli v zahajovacím utkání Euro Hockey Challenge ve Vídni nad Rakouskem 5:0.

Dvě branky v prvním přípravném zápase před mistrovstvím světa v Rize vstřelil Robin Hanzl, skórovali také Tomáš Zohorna, Andrej Šustr a Filip Suchý. Gólman Roman Will udržel ve svém sedmém utkání v dresu národního týmu podruhé čisté konto.

Kouč Filip Pešán poslal do zápasu pět debutantů - obránce Jan Ščotku, Radima Šaldu a útočníky Luboše Horkého, Jakuba Poura a Marka Zachara.

"Byl jsem určitě spokojený s nasazením hráčů, ale protože to byl po dlouhé době první zápas, který spousta hráčů odehrála, tak byl plný nepřesností a ztrát kotouče," hodnotil utkání Pešán.

"Musíme ale říct, že kluci do utkání vstoupili velmi bojovně a celý zápas nás ta bojovnost neopustila. Chtěli na konci udržet čisté konto, což je další pozitivum zápasu," doplnil.

Podle trenéra bylo především důležité, že se jeho svěřenci ve čtvrtém týdnu přípravy dočkali prvního duelu. "Jsme rádi, že jsme ho mohli absolvovat. Malinko to ukázalo zkušenost hráčů, kteří hrají v ruské lize. Jak bylo vidět i na jménech hráčů, co vstřelili branky. Je u nich vidět kvalita v zakončení. Velmi zdatně jim sekundovali i hráči, kteří hrají českou ligu a jsou mladších ročníků," chválil Pešán.

Vedle Robina Hanzla ze Spartaku Moskva, který dal dva góly, se trefili také kapitán Tomáš Zohorna, jenž z Chabarovsku odešel na konci ledna do Pardubic, a obránce Andrej Šustr z Kunlunu.

Vedle nich si připsal první gól ve třetím zápase v národním týmu třiadvacetiletý plzeňský útočník Filip Suchý. "Je to pro něj určitě povzbuzení. Jsem rád, že nebudou moc pyšní hráči z KHL, že rozhodli zápas, a přispěl někdo z mladších ročníků," usmíval se Pešán.

Druhou branku v 15. duelu v reprezentaci si připsal Šustr, pro něhož to byla první soutěžní trefa za poslední tři sezony, ve kterých se neprosadil střelecky v Anaheimu v NHL, v San Diegu v AHL ani v Kunlunu.

"Andrej tím gólem jen pocukroval svůj výkon. Hrál dobře defenzivně a využívá svou dlouhou hokejku. Nemyslím si ale, že ho dneska nějak výrazně domácí tým prověřil. Odehrál slušný zápas a splnil svoji roli," podotkl Pešán.

V sobotní odvetě v Jindřichově Hradci nechá odpočívat všech deset hráčů, kteří v této sezoně působili v KHL. Včetně gólmana Romana Willa, který si díky 15 úspěšným zákrokům připsal v sedmém utkání v národním týmu druhé čisté konto.

"Roman odchytal skvělý zápas. Myslím, že mu celé mužstvo pomohlo, ale v situacích, kdy jsme to potřebovali my, tak on tam pro nás byl taky," pochválil Pešán gólmana Čeljabinsku.

Jisté je, že se po Dmitriji Jaškinovi z Dynama Moskva se nezapojí do týmu ani další kanonýr Michal Řepík ze Sparty, který už po skončení klubové sezony svou účast na mistrovství světa v Rize neviděl kvůli rodinným důvodům reálně. "Musel se omluvit, protože okamžitě cestuje za manželkou a potomkem do Kanady," uvedl Pešán.

Otazník visí nad útočníkem Davidem Šťastným z Mladé Boleslavi. "Řeším jeho zranění, které si přivodil tento týden, a uvidím, jestli se připojí k týmu v Plzni," dodal kouč s výhledem na další kemp v příštím týdnu před duely v Norimberku s Německem.

Euro Hockey Challenge ve Vídni:

Rakousko - Česko 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. T. Zohorna (H. Zohorna), 31. R. Hanzl (Radil), 38. Šustr (Pour), 48. F. Suchý (D. Sklenička, L. Horký), 59. R. Hanzl (Radil, Mašín). Rozhodčí: Fichtner, A. Huber - Gatol, Riecken (všichni Rak.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Rakousko: Starkbaum - D. Maier, N. Brunner, Zündel, Hackl, Jakubitzka, Kirchschläger, Kragl, Schnetzer - M. Huber, Rauchenwald, T. Raffl - Schneider, Baumgartner, Harnisch - Gaffal, Nissner, M. Richter - Ulmer, Kainz, Spannring. Trenéři: Roger Bader, Philipp Lukas a Markus Peintner.

Česko: Will - Šustr, D. Sklenička, Mozík, Ščotka, Jordán, Mašín, Šalda - Flek, Kodýtek, Pour - Blümel, T. Zohorna, H. Zohorna - Radil, R. Hanzl, Zachar - O. Beránek, F. Suchý, L. Horký - Dufek. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček.