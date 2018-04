Zasloužená porážka, přiznal Jandač. Češi nestíhali švédské tempo a přišli o vítěznou sérii

před 1 hodinou

David Sklenička byl jediným střelcem českého národního týmu v úvodním utkání Švédských hokejových her, které Jandačův výběr prohrál 1:3.

Stockholm - Český národní tým neprodloužil v úvodním zápase Švédských hokejových her vítěznou sérii, která trvala dlouhých sedm zápasů. Domácímu celku podlehl ve Stockholmu poměrem 1:3.

"Hráli jsme asi jen deset minut. Pak už jsme byli u všeho až druzí a prohrávali všechny osobní souboje. Švédi vyhráli zaslouženě," zhodnotil utkání trenér reprezentace Josef Jandač.

Ten musel již o přestávce mezi první a druhou třetinou sáhnout do sestavy. "Výkon hráčů se nám vůbec nelíbil, takže jsme trochu proházeli útoky. Alespoň tu poslední třetinu jsme pak vyhráli," poznamenal.

Nejméně přesvědčivý výkon však předvedli Češi v prostřední části. V rozmezí necelých dvou minut inkasovali hned dvě branky, na domácího Nilssona navíc vystřelili pouze dvakrát. "První dvě třetiny jsme se vůbec nedokázali přizpůsobit jejich tempu," přiznal reprezentační bek David Sklenička.

"Nepomáhali jsme útočníkům, rozehrávky trvaly dlouho. Někdy jsme ani nedostali puk ven z pásma. To je případ toho třetího gólu, u kterého jsem byl přímo já," dodal Sklenička.

Ve třetí třetině již Švédi na gólmana Ritticha recept nenašli. "Řekl bych, že trochu povolili, takže jsme se alespoň dostali do nějakých šancí," všiml si jednadvacetiletý bek, který se devět minut před závěrečnou sirénou postaral o jediný zásah českého týmu.

"U nich za brankou byl nějaký souboj, který jsme tentokrát vyhráli. Posunulo se to na Romana Červenku, který mě výborně našel před gólmanem a já už jen vystřelil," popsal situaci, jež však Čechy k dalšímu tlaku nenakopla.

"Ta branka byla jediná dobrá věc, která se mi dnes na tom ledě povedla. Nebylo to vůbec dobré," litoval prohry hráč extraligové Plzně.

Český tým sehraje další zápas až v sobotu, v pátek se k němu připojí útočníci Martin Nečas a Dmitrij Jaškin, kteří léčili nemoc. "V sobotu s nimi ještě do sestavy nepočítáme, ale naskočil by měli v neděli proti Rusku," přiblížil plány Jandač. Ten počítá i s tím, že proti Finsku vyzkouší hráče, kteří proti Švédům nebyli na soupisce, ale do Stockholmu s týmem odcestovali.