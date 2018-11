Bude důležité, jak se Říha uvede, soudí Vůjtek. Orct skvělou formu Kováře nepřeceňuje

před 35 minutami

Nový kouč hokejové reprezentace Miloš Říha nominoval na svůj první reprezentační turnaj čtyři nováčky a sám prohlásil, že se mužstvo může zdát relativně staré. "Bohužel teď nemáme takovou zásobárnu jako Finové nebo Švédové," souhlasí bývalý kouč národního mužstva Vladimír Vůjtek. Jedno jméno ho v nominaci českého výběru přesto překvapilo.

Praha - Česká hokejová reprezentace stojí před počátkem nové éry pod trenérem Milošem Říhou a vstoupí do ní příští týden na úvodním podniku Euro Hockey Tour, na tradičním finském turnaji Karjala Cup. Protože jde o Říhovu premiéru u národního týmu, dočká se zvýšené pozornosti.

Své o tom ví Vladimír Vůjtek. "Milošovy výsledky se budou počítat hned od začátku, ale hlavně půjde o herní projev. Bude zajímavé sledovat, jak se české mužstvo prosadí proti silným evropským týmům," hlásí bývalý trenér, který byl na lavičce české reprezentace v sezoně před třemi lety.

Také on absolvoval první utkání s národním mužstvem právě na Karjale, podlehl Švédům i Finům a Rusy zdolal na nájezdy. Čechům se na turnaji ve Finsku obvykle nedaří a ve srovnání se zbylými třemi soupeři mají výrazně nejhorší bilanci. Za 25 let vyhráli finský podnik jen jednou.

"Nejspíš je to shoda okolností, ale je pravda, že na prvním turnaji nejsou nominace ostatních příliš průhledné, neznáme hráče, které tam přivezou. Hlavně proti Finům se nám u nich nedařilo už dříve," přemítá Vůjtek.

Nepříznivou bilanci bude chtít alespoň zčásti nalomit mužstvo se čtyřmi nováčky z extraligy. Říha ukázal na obránce Jana Štencla z Brna a trio útočníků Patrika Zdráhala z Vítkovic, hradeckého Radovana Pavlíka a brněnského Radima Zohornu, který se sejde s bratrem Hynkem.

Vůjtek: Radim Zohorna mě tam trochu překvapil

Štencel potvrzuje vzestup a momentálně je nejproduktivnějším obráncem mistrovského týmu, Pavlík patří mezi opory pozměněného Mountfieldu a Zdráhal trochu překvapivě vévodí vítkovickému kanadskému bodování.

Vůjtek ho má jako poradce ostravských trenérů na očích. "Hraje dobře od třetího kola, se svou formací Vítkovice táhne. Je rychlý a dynamický, což na mezinárodní poli jistě uplatní. V tom výběru je zaslouženě," soudí o majiteli bilance 6+3 a bývalém mládežnickém reprezentantovi.

Jméno nejmladšího z bratrské trojice Zohornů na seznamu Říhova týmu Vůjtka překvapilo. "Jeho výsledky letos nejsou zatím nijak dobré, ale je to mladý kluk, sbírá zkušenosti a v budoucnu mu to třeba pomůže." Radim Zohorna má dvě asistence a nehraje v průměru ani 10 minut na zápas.

S výjimkou čtyř nováčků a několika málo dalších hráčů, kteří v národním týmu neodehráli mnoho zápasů, věří Říha ověřeným jménům. Švédové naproti tomu berou 11 nováčků, Finové osm. "Mohou si dovolit zkoušet nové hráče, my bohužel takovou zásobárnu nemáme," uznává Vůjtek.

"Jen špičkoví hráči z naší ligy odcházejí do Ruska, naši mladí hráči ještě do špičky nedorostli a musí se nejdříve prosadit tady, aby o ně byl zájem v zahraničí," pokračuje trenér slovenských vicemistrů světa z roku 2012.

Novotný hlavně jako lídr do kabiny

Po dvou a půl letech se do reprezentace vrátí útočník Jiří Novotný, který hrál naposled na mistrovství světa v Praze a v posledních sezonách se potýkal se zdravotními problémy. "Počítá se s ním na pozici kapitána, je to kluk s ohromnými zkušenostmi," uvažuje Vůjtek.

Pětatřicetiletý Novotný rozehrál sezonu v Plzni, ale rychle se přesunul do švýcarského Ambri-Piotta za Dominikem Kubalíkem. "Bude to lídr mimo led, lídr do kabiny, u mladých bude mít respekt. Na to se u něj spoléhá," dodává bývalý trenér Jaroslavle, Kazaně či Dynama Moskva.

Říha vynechal z nominace extraligového suveréna Marka Kvapila, který zatím o třídu převyšuje ostatní hráče české nejvyšší soutěže, a Michala Bulíře, jenž nastřílel 13 gólů za 11 zápasů a před dvěma týdny odešel z Liberce do Magnitogorsku za trenérem Josefem Jandačem.

"Kvapil hraje velmi dobře, v reprezentaci střídavě působí a nepůsobí, ale teď dostali přednost jiní. Je to první sraz a pro starší hráče je těžké objet všechny čtyři turnaje Euro Hockey Tour," tvrdí Vůjtek a potvrzuje Říhova slova, že by se měl Kvapil nejspíš dočkat v prosinci v Rusku.

A Bulíř? "Toho trenéři znají, v extralize se jim ukázal, ale zabydluje se v Magnitogorsku. Jak v mužstvu, tak mimo stadion. Je pro něj plus, že teď zůstal mimo nominaci," uzavírá jednasedmdesátiletý odborník.

Orct nedělá machra: Mezinárodní hokej je novinka

V Říhově realizačním týmu jsou asistenti Robert Reichel a Karel Mlejnek, gólmany má na starosti Zdeněk Orct. Právě on vybral pro Karjalu trio ve složení Jakub Kovář, Patrik Bartošák a Šimon Hrubec. "Byl to můj návrh, ale ve výsledku kolektivní rozhodnutí," usmívá se osmačtyřicetiletý Orct.

Jako brankář nakoukl do reprezentace spíše nesměle, jako trenér dostal v únoru 2017 možnost vést jeden trénink před Švédskými hrami. "Tehdy to byl chvilkový záskok za nemocného Petra Jaroše, ale teď je to pro mě naprostá novinka. Jsem plný očekávání," nezastírá rodák z Liberce.

Orct doufá, že se zvládne dohromady povinnosti u národního týmu a v Litvínově, kde pracuje jako trenér gólmanů už pátým rokem a odkud se mu podařilo vystřelit do světa Pavla Francouze. "Nebudu dělat machra, opravdu jsem zvědavý na dojmy z mezinárodního hokeje," říká.

Radost mu v KHL dělá Jakub Kovář, který ve 20 zápasech vychytal 19 vítězství Jekatěrinburgu, a navrch přidal čtyři čistá konta. "Jsme s Kubou často v kontaktu. Chytá výborně, k tomu není co říct, ale pořád je to jen start do sezony," nepřeceňuje Orct fazónu třicetiletého gólmana.

Kovář se do reprezentace vrací po 21 měsících, naposledy si v národním dresu zachytal právě na Švédských hrách, před kterými Orct zaskakoval za Jaroše. V Göteborgu dostal od Švédů v první třetině tři góly a místo v brance přenechal Francouzovi. Teď se vrací zpátky.

Daleko od nominace nebyli ani Machovský a Will

"Nedělám závěry, když má gólman dvě nuly za sebou, ani když ho třeba dvakrát vyženou z brány. Dvacet zápasů už nějaké měřítko je," poznamenává Orct. Patrik Bartošák na jaře neúspěšně bojoval o mistrovství světa, a tak má o motivaci postaráno. V extralize má aktuálně nejlepší úspěšnost.

"Začátek sezony měl úplně excelentní a stále chytá výborně. Volba padla na něj a Šimona Hrubce, přestože kvalitních gólmanů v extralize je více. Skvělé výkony podává sparťan Matěj Machovský, v úvahu připadal také Roman Will z Liberce," prozrazuje Orct, koho měli v týmu na radaru.

Brankářských kombinací bylo ve hře více, ale odjet mohou jen tři. I tady se dá očekávat jiné složení oproti Channel One Cupu v Rusku.

"Už se na spolupráci s klukama těším, znám je minimálně, spíš jen pod maskou," těší se Orct. Národní tým se sejde v pondělí v Praze, kde ve čtvrtek nastoupí proti Švédům. O víkendu bude hrát v Helsinkách proti Finsku a Rusku. Nová reprezentační sezona je za dveřmi.