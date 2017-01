Někteří hráči porážku s Kanadou obrečeli. Ale byli jsme silnější než před rokem, říká Petr

před 26 minutami

Před rokem český tým končil na juniorském mistrovství světa výpraskem od USA 0:7, letos padl 3:5 s Kanadou. "Špička je někde jinde," ví trenér mladíků Jakub Petr.

Montreal - Kouč juniorské hokejové reprezentace Jakub Petr ocenil své svěřence poté, co hodně ztížili favorizované Kanadě postup do semifinále světového šampionátu. Zároveň ale uznal, že kvarteto semifinalistů, v němž domácí Kanaďany doplňují týmy USA, Ruska a Švédska, je kvalitou hry mnohem výše. Především s ohledem na individuální dovednosti a rychlost řešení herních situací.

"Oproti loňskému roku bylo mužstvo silnější a mělo větší potenciál. Loni jsme odjížděli s debaklem s USA a cítili jsme, že tam bylo něco opravdu hodně špatně. Tito kluci šli na krev a vydali se na maximum, což jsem také ocenil," řekl Petr s porovnáním letošní porážky 3:5 a rok starého čtvrtfinálového výprasku s USA 0:7.

"Když to mělo tady na tom turnaji skončit, tak tohle byla alespoň přijatelná cesta. Kluci k tomu přistoupili tak, jak by měli reprezentovat republiku ve čtvrtfinále. Jinak než proti Švédsku. Někteří to obrečeli, ale já věřím, že je úspěch ještě čeká na seniorské úrovni," dodal Petr.

Proč mužstvo, které na úvod turnaje porazilo obhájce titulu Finy, následně zabralo až ve čtvrtfinále, nedokázal odhalit. "Těžko říci. Švédsko je podobně silným soupeřem jako Kanada. A když se podíváme na ty zápasy proti Finsku, Švýcarsku, Dánsku, tam jsme se snažili hrát trochu jiný styl hokeje. Měli jsme více střel, byli jsme ofenzivnější. Ono to pak přechází i na psychiku hráčů," uvedl kouč.

Dalo se vytěžit více

Čtvrtfinále však bylo zcela jiným zápasem. "S Kanadou jsme věděli, že budeme pod tlakem, kluci hlavně v první třetině parádně plnili plán. Ale nelze říci, že když jsme schopní hrát s Kanadou čtvrtfinále až do koncovky, že to něco mění na tom, že jsme nebyli schopni porazit v základní hrací době Dánsko nebo Švýcarsko," řekl Petr.

Všiml si, že z hráčů spadlo napětí a zápas si užívali. "Škoda, že se nám nepodařilo udržet déle vedení 1:0. Když jsme vyrovnali na 2:2 a pak snížili na 3:4, to byly důležité fáze utkání, z nichž jsme při té psychické výhodě měli vytěžit víc. Táhnout pak déle zápas se stavem 3:4, mohlo se možná stát cokoliv," poznamenal.

Ani proti obrovskému favoritovi nechtěl hrát výhradně defenzivní partii. "Recept nám namixovali Rusové a Američané v těch zápasech s Kanadou, ale pak jsou tu dovednosti jednotlivců. Víme, jak hrají střední pásmo, jak zakládají útoky, ale neměli jsme tady z toho ofenzivního pohledu tolik hráčů, kteří by se prosadili," připustil Petr.

Českým hokejistům z jeho pohledu chybějí i některé další věci a návyky. "Moderní hokej se ubírá nějakým směrem a chtěl by ho hrát každý trenér se svým týmem. Mně ale třeba v tom našem projevu schází celková rychlost. Není to rychlost bruslení, ale taková ta herní rychlost, rychlost rozhodování. V tom se mi třeba hrozně líbil tým do 23 let na Světovém poháru," připomněl oku lahodící představení zámořských mladíků v Torontu.

Zdůraznil, že současnou hru vytvářejí obránci. "Ti musí strašně rychle posouvat kotouče. I proto si myslím, že nám zápasy se Švýcarskem a Dánskem utekly. V tom musím být kritický a říct, že některé moderní věci nám tam chybí. Měli jsme spoustu situací v předbrankových prostorech, které kdybychom řešili rychleji a s důraznější střelbou, ty zápasy se vyvíjely jinak," uvedl Petr.

Odmítl ale, že by se tím vyhýbal zodpovědnosti trenéra. "To vůbec ne. Je to o tom, že se chcete porovnávat s těmi nejlepšími. A já si myslím, že ta první čtyřka, která je v semifinále, zdůrazňuji zcela zaslouženě, je od nás docela odskočená," prohlásil Petr.

autor: ČTK | před 26 minutami

Související články